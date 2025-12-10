A Putignano prende vita il Natale: accensione dell’albero e oltre 50 eventi gratuiti fino all’Epifania

PUTIGNANO – Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Teatro, Putignano ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti natalizi. L’abete, offerto dall’azienda La Fusillo Costruzioni, insieme all’installazione artistica curata da Officina Chiodo Fisso, illumina la zona tra il Comune e il Teatro Comunale, trasformando quest’area in un’isola pedonale interamente dedicata alla magia del Natale.

La cerimonia di accensione ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi delle scuole medie della città, dando vita a un’atmosfera festosa che accompagnerà i cittadini e i visitatori fino all’Epifania. Sul palco allestito in piazza si alterneranno spettacoli comici, momenti di gioco e intrattenimento per bambini, esibizioni di danza e cori natalizi. I vicoli del centro storico saranno invece animati da una cascata di luci e fiscoli decorati in onore dei rosoni delle cattedrali pugliesi, a cura dell’associazione Lavori dal Basso.

Dodici presepi diffusi nel centro cittadino, insieme a una mostra dedicata ai presepi monumentali di Puglia e Basilicata e all’arte di Stefano da Putignano, arricchiranno ulteriormente il percorso natalizio. L’intera città è illuminata da oltre 30 chilometri di luci, un progetto ormai giunto alla sua terza edizione che, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, 400 commercianti e 100 cittadini, porta la magia del Natale anche nei quartieri più periferici. Il progetto è stato realizzato con il supporto di dieci volontari dell’associazione Lavori dal Basso, che hanno coinvolto cittadini e commercianti tramite l’iniziativa Biblioteca Bene Comune.

Il programma delle feste prevede numerosi eventi, tra cui la maratona di musica che inaugura il percorso natalizio, i Falò di Santa Lucia e l’albero della cuccagna in programma venerdì, e il coro gospel diretto dal professor Schettini domenica 21 dicembre. La manifestazione si chiuderà con la tradizionale discesa della Befana la sera del 5 gennaio.

Oltre a spettacoli e concerti, il calendario include mercatini di Natale, giocolieri, trampolieri, personaggi natalizi, teatro per adulti e ragazzi, cinema, laboratori del riciclo e performance di danza, trasformando Putignano in una città viva e accogliente per tutta la durata delle festività.