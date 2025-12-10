Bari, il report della Polizia Locale: a novembre 242 sanzioni per violazioni legate ai rifiuti e controlli su attività commerciali e pubblici esercizi

BARI – L’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, Carla Palone, ha reso noto il report delle attività di controllo condotte sul territorio cittadino dagli agenti della Polizia locale nel mese di novembre.

Per quanto riguarda l’igiene urbana, sono state complessivamente elevate 242 sanzioni. Tra queste, molte riguardano il conferimento dei rifiuti fuori orario, la mancata raccolta differenziata e il deposito irregolare di materiali ingombranti. Diversi verbali sono stati emessi anche nei confronti di cittadini non residenti sorpresi a conferire rifiuti nei cassonetti della città e per abbandono di rifiuti sulla pubblica via. Non sono mancati interventi su pubblici esercizi che non hanno rispettato le norme relative alla raccolta differenziata o alla pulizia dei locali e degli spazi esterni, così come verifiche su immobili privati per la rimozione di accumuli di guano.

I controlli sulle attività dei pubblici esercizi hanno portato a sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, esposizione di pubblicità non autorizzata, somministrazione di bevande in contenitori vietati, diffusione di musica oltre gli orari consentiti e mancata conformità degli arredi alle norme comunali. Anche il commercio ambulante e le attività artigianali sono state oggetto di verifiche, con sequestri amministrativi e contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.

La Polizia Locale ha inoltre sanzionato e allontanato 38 persone sorprese a compiere atti molesti o poco decorosi in pubblico, contestato quattro violazioni per guida di NCC senza licenza e disposto quattro fermi amministrativi di veicoli. Tra le attività ex TULPS, le strutture extra ricettive e le sale gioco, otto persone sono state sorprese a esercitare la guida turistica senza abilitazione, e un caso ha riguardato propaganda elettorale figurativa in movimento nei trenta giorni precedenti le elezioni regionali.

“Dalla lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti alla vigilanza sul rispetto delle norme da parte delle attività commerciali e degli operatori turistici, il report dei controlli della Polizia Locale di Bari riflette la complessità di una città in crescita e le nuove sfide che deve affrontare. Purtroppo registriamo ancora troppe violazioni in tema di rifiuti ingombranti e migrazione dei sacchetti. L’amministrazione, però, prosegue con campagne di sensibilizzazione e promozione di comportamenti virtuosi, contando sulla collaborazione fondamentale di molti cittadini”, commenta l’assessora Carla Palone.