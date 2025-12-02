Carmiano celebra la Madonna Immacolata: due giorni di devozione, musica e tradizione

CARMIANO – Carmiano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di, patrona del piccolo centro salentino, si terranno tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre, con un ricco programma che unisce sacro e profano, tradizione e spettacolo.

L’iniziativa, promossa dall’Arciconfraternita “Maria SS.ma Immacolata” e dalla Fabbrica dell’Immacolata, gode del patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Carmiano e della collaborazione di PugliArmonica.

Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato 6 dicembre con il Villaggio di San Nicola, dedicato ai più piccoli, con l’arrivo di San Nicola a cavallo, consegna dei doni, giochi, clown e spettacoli di magia. A seguire, il concerto de La Combriccola - “Non Solo Cartoni Animati”.

Domenica 7 dicembre, vigilia della festa, sarà possibile degustare le tradizionali pucce dell’Immacolata, farcite al momento con tonno, capperi e altri ingredienti locali, accompagnate da pittule e vino. La serata culminerà con il concerto dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta (ore 20.30), portando i ritmi della pizzica e della tradizione musicale salentina tra le strade del paese.

Lunedì 8 dicembre, giorno della festa patronale, si susseguiranno momenti religiosi e civili: il Gran Concerto Bandistico del Salento “A. Reino”, fuochi d’artificio, omaggi floreali, e la solenne processione per le vie del paese con la statua della Madonna Immacolata, ornata della sua corona d’oro e pietre preziose, simbolo del dono collettivo dei carmianesi.

Nel pomeriggio, alle 17.00, si terrà il tradizionale Omaggio dei Rioni, corteo storico rievocativo del ritrovamento dell’affresco della Madonna, con cavalli, traini e figuranti in abiti d’epoca. La giornata si concluderà con la solenne celebrazione eucaristica del Patrocinio e l’atto di affidamento alla Madonna del popolo di Carmiano, presieduta dal Cardinale Mons. Fabio Baggio.

Per accompagnare le celebrazioni, la piazza e le strade del centro saranno animate dalla Sagra della Puccia dell’Immacolata, da concerti, luminarie e spettacoli pirotecnici. La festa si distingue per la forte partecipazione della comunità, capace di trasformare Carmiano in un grande laboratorio di devozione, musica, tradizione e convivialità.

Info e dettagli sul programma completo: pugliarmonica.it – ass.pugliarmonica@gmail.com