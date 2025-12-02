Ondata di furti in Puglia: colpiti anche religiose e abitazioni private

BARI - Negli ultimi giorni la Puglia è stata teatro di una serie di furti che hanno colpito abitazioni e strutture private. Sabato pomeriggio a, i ladri hanno approfittato dell’assenza delle quattro religiose ottantenni, impegnate alla messa, per entrare nella loro casa e razziare i beni presenti.

Sempre sabato, un altro tentativo di furto è stato sventato grazie alla prontezza di madre e figlia, che sono riuscite a mettere in fuga i malviventi lanciando l’allarme.

A Monopoli, in contrada L’Assunta, tre abitazioni sono state invece ripulite durante la notte mentre i proprietari dormivano. Un colpo di maggior entità è stato registrato a San Pietro in Bevagna, nella casa di un imprenditore, con un bottino stimato in circa 20mila euro.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini alla massima attenzione e a segnalare immediatamente comportamenti sospetti, in un momento in cui le bande sembrano colpire con crescente audacia.