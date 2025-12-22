Cerignola, rapina al supermercato: “Buonasera, dateci i soldi e state calmi”

CERIGNOLA – Momenti di paura sabato 20 dicembre intorno alle 19 in un supermercato di via Corsica, a pochi passi dal centro cittadino. Due rapinatori, con il volto coperto e armati di cacciavite, si sono introdotti nel punto vendita intimando ai clienti: “Buonasera a tutti. Dateci i soldi e state calmi”.

Le immagini, registrate dalle telecamere di videosorveglianza, mostrano i due malviventi dirigersi verso le casse, impossessarsi del denaro presente e fuggire rapidamente. Non ci sono stati feriti tra dipendenti e clienti, che hanno chiesto aiuto durante la fuga dei rapinatori.

La Polizia ha acquisito i filmati e ha avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili. Al momento, il valore del bottino non è stato quantificato.