Serie C, girone C: Casarano batte Altamura 1-0 al “Capozza”

Sintesi della partita
Il gol decisivo arriva già al 2’ del primo tempo: Maiello insacca di destro, portando il Casarano in vantaggio. Al 7’ Lepore dell’Altamura va vicino al pareggio, ma senza trovare la porta. Nei minuti successivi, il Casarano prova a raddoppiare: al 24’ Logoluso calcia di sinistro senza precisione, al 33’ Chiricò sfiora il gol e al 43’ Cajazzo non riesce a concretizzare un’altra buona occasione.
L’Altamura prova a reagire: al 38’ Zazza calcia di destro fuori misura e al 45’ Florio manca di poco la rete. Nella ripresa, al 7’, Grande sfiora il pareggio per l’Altamura, mentre al 33’ Lepore non concretizza un’altra chance per la squadra ospite. Il Casarano cerca il raddoppio con Cerbone al 40’, ma anche in questo caso il gol non arriva. Nei minuti finali, al 94’ Doumbia dell’Altamura non riesce a segnare di testa e al 96’ Zanaboni del Casarano spreca un’ultima occasione favorevole.
Classifica e prossimi impegni
Il Casarano sale al sesto posto con 28 punti, in parità con il Crotone. L’Altamura resta quattordicesima con 20 punti. Nella ventesima giornata, il Casarano sarà impegnato a Trapani domenica 4 gennaio alle 17:30, mentre l’Altamura affronterà la Casertana lunedì 5 gennaio alle 20:30 al “D’Angelo”.