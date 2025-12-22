Galatina, incendio in villetta: salvata la famiglia, ma muore il cane

GALATINA – Tragico episodio ieri mattina in una villetta di Collemeto, frazione di Galatina, dove un incendio ha messo in pericolo una famiglia. Le fiamme sarebbero state innescate dal malfunzionamento di una coperta termica.

I vigili del fuoco del comando di Lecce sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a trarre in salvo una coppia di 60 e 58 anni e il loro figlio di 22 anni. Purtroppo, il cane di famiglia è rimasto intrappolato tra le fiamme e ha perso la vita a causa dei fumi che hanno invaso l’abitazione.

Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori feriti, ma l’incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai dispositivi elettrici e agli oggetti riscaldanti all’interno delle abitazioni.