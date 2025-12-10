Champions League, Inter-Liverpool 0-1: altro ko nel finale. Decide Szoboszlai su rigore

MILANO – L’Inter incassa la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, ancora una volta negli ultimi istanti di gara. Dopo il ko rimediato contro l’Atletico Madrid, i nerazzurri cadono anche contro il Liverpool a San Siro: finisce 0-1, con il gol decisivo messo a segno da Szoboszlai all’88’ su calcio di rigore assegnato dal Var.

La partita è stata combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti, soprattutto nel primo tempo quando l’Inter ha costruito le opportunità migliori con Barella e Lautaro Martínez. I Reds hanno risposto nella ripresa, aumentando la pressione fino all’episodio che ha indirizzato l’incontro.

La serata si è complicata ulteriormente per la squadra di Chivu a causa degli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, entrambi costretti ad abbandonare il campo nel primo tempo per problemi muscolari. A fine gara l’Inter resta ferma a quota 12 punti nel girone, con la qualificazione che si complica e il bisogno urgente di recuperare energie e giocatori in vista delle ultime sfide europee.