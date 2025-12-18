“Co-Crea Putignano”: idee dal basso per lo sviluppo della città

PUTIGNANO - Ha preso il via a Putignano il progetto partecipativo “Co-Crea Putignano”, promosso dalla cooperativa sociale Kaleidos, aderente al consorzio Oltre la rete di imprese, in collaborazione con il Comune di Putignano. L’iniziativa, presentata giovedì 11 dicembre nella Sala Consiliare di via Roma, mira a raccogliere idee e proposte dal basso per favorire lo sviluppo della città, coinvolgendo cittadini, imprese, giovani, associazioni, istituzioni e il Terzo settore. Lo slogan del progetto, “Ogni voce fa la differenza”, sintetizza lo spirito della partecipazione e della condivisione.

Il percorso si articola attraverso la costituzione di quattro tavoli tematici: Welfare generativo, Innovazione tecnologica e impresa, Welfare abitativo e Protagonismo giovanile. L’obiettivo è ascoltare bisogni e proposte, supportati da esperti che faciliteranno il dialogo tra i partecipanti, assicurando che le istanze emergano direttamente dal territorio.

Il sindaco Michele Vinella ha sottolineato l’importanza del progetto, definendolo un elemento di sistema e connessione trasversale che coinvolge tutti gli uffici comunali. «Ogni azione efficace deve partire da un’analisi del contesto e dei bisogni attraverso la partecipazione dei cittadini – ha affermato Vinella –. Questo è un momento storico importante per Putignano, chiamata a ripensarsi e a definire il tipo di città che vuole diventare sotto il profilo sociale, culturale, turistico, abitativo e lavorativo».

L’assessore Gianluca Miano, promotore del progetto per la coesione sociale, politiche del lavoro e giovanili, ha evidenziato come si tratti di un percorso partecipativo che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e del territorio per la creazione di piani strategici da recepire dall’Amministrazione comunale. «A partire da gennaio – ha spiegato Miano – partiranno delle masterclass, con 3-4 incontri per tavolo tematico condotti dai facilitatori. Ai partecipanti sarà richiesto di firmare un patto di impegno per promuovere corresponsabilità, autodeterminazione e partecipazione. Sono previste inoltre piccole quote di budget per concretizzare le prime azioni individuate dai tavoli».

Il progetto è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa” nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, che sostiene processi partecipativi e spazi di confronto per consentire ai cittadini di prendere parte alle decisioni pubbliche.

I tavoli tematici prevedono facilitatori esperti: il tavolo sul Welfare generativo, coordinato da Maria Sasso e Nicla Roberto, si concentrerà sulla costruzione di modelli collaborativi tra pubblico e privato per rafforzare le reti locali e sviluppare soluzioni innovative di sostenibilità sociale. Il tavolo su Innovazione tecnologica e impresa, guidato da Piergiuseppe Laera e Michele Capriati, favorirà il dialogo tra imprenditori, lavoratori e cittadini per integrare le tecnologie digitali nelle attività economiche locali. Il tavolo sul Welfare abitativo, con Nicola La Macchia e Andrea Gelao, analizzerà i bisogni abitativi della popolazione e promuoverà modelli sostenibili di rigenerazione urbana. Infine, il tavolo sul Protagonismo giovanile, coordinato da Ivana Rizzi e Giuseppe Gagliardi, stimolerà la partecipazione attiva dei giovani, supportando la creazione di imprese, start-up e cooperative e offrendo uno spazio di ascolto e progettazione.