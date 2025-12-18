Borgo di Natale 2025 a Conversano: un weekend tra cultura, musica e attività per famiglie

CONVERSANO - Conversano si prepara a vivere un fine settimana speciale con il Borgo di Natale 2025. Luci accese, eventi diffusi nel centro storico e nei luoghi simbolo della città, e iniziative pensate per famiglie e bambini creano un’atmosfera natalizia unica, tra cultura, spettacolo e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti principali spicca “La scena dei ragazzi” del Teatro Norba di Conversano, rassegna teatrale 2025-26 dedicata ai più giovani, con tre spettacoli tra gennaio e febbraio 2026. Gli abbonamenti saranno disponibili da domani e rappresentano un’idea regalo originale e significativa, trasformando il dono in un’esperienza condivisa all’insegna della cultura.

Venerdì 19 dicembre prenderanno il via i laboratori, tra cui quello di arte multimediale alla Biblioteca Civica “M. Marangelli” con l’artista Andrea Carpentieri, rivolto ai ragazzi dai 16 ai 30 anni.

Sabato 20 dicembre il Natale si diffonde nel tessuto urbano con iniziative che uniscono racconto, animazione e partecipazione. Nel centro storico torna Il Gioco del Rospo Smeraldino – Christmas Edition, passeggiata ludico-culturale a cura dell’Associazione Venti di Scambio, mentre Piazza Cesare Battisti ospita C’era una volta… i racconti di Natale, con letture e animazioni per bambini. Piazza XX Settembre si anima con Ultima Fermata Broadway – Christmas Time, tra mercatini, artisti di strada e musica dal vivo. Il weekend prosegue con passeggiate in carrozza con Babbo Natale tra il Lago di Sassano e il centro storico. La giornata prevede inoltre il concerto “Music, no music, anti music – Per la fine del tempo” nella Chiesa di Santa Chiara e le osservazioni astronomiche “Le stelle di Natale a Conversano 2025” presso l’Osservatorio astronomico in Contrada Boschetto, su prenotazione.

Domenica 21 dicembre sarà dedicata a musica, sport e attività per famiglie. In mattinata il Bandalarga Winter Music – V edizione porta la musica in Piazza XX Settembre, mentre il centro storico diventa scenario del 35° Giro degli Archi – Winter Edition, passeggiata animata tra Santa Claus, Family Run e Slow Walking. Il percorso si arricchisce di proposte dedicate ai più giovani con Bibliogaming alla Biblioteca Civica “M. Marangelli”, spazio di lettura e gioco, e si conclude in Piazza Cesare Battisti con Tutti sotto lo stesso cielo, laboratorio di lettura e illustrazione a cura dell’Associazione Laika APS.

Immancabile anche Ghirlandia – Il Castello di Natale, percorso multimediale tra Babbo Natale, elfi, fabbrica degli orsacchiotti e boschetto degli alberi di Natale, con scenografie immersive e esperienze interattive pensate per stupire grandi e piccini.

Il programma completo è disponibile a questo link: tinyurl.com/programmaborgodinatale25.