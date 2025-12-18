Fitta nebbia sulla fascia Adriatica: voli dirottati a Brindisi e Bari

BARI - Una fitta nebbia sta interessando da alcune ore tutta la fascia Adriatica, da Bari fino a Otranto, causando disagi ai voli in arrivo sull’Aeroporto di Brindisi. Al momento, sono stati dirottati i voli provenienti da Zurigo, Verona, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Basilea.

Problemi di visibilità sono stati segnalati anche sull’aeroporto di Bari: il volo Ryanair da Verona è stato dirottato su Napoli, mentre il Ryanair proveniente da Budapest è atterrato a Roma Fiumicino.

L’allerta nebbia è destinata a proseguire nelle prossime ore, e le compagnie aeree raccomandano ai passeggeri di monitorare eventuali aggiornamenti sui propri voli.