ConnAction Day di Fastweb + Vodafone: rinaturalizzata un’area del Bosco Verde InConTro nel quartiere San Paolo

BARI – Una giornata all’insegna dell’impegno ambientale e della partecipazione attiva. ConnAction Day, il programma di volontariato aziendale di Fastweb + Vodafone, ha fatto tappa a Bari con un intervento di rigenerazione ambientale nel Bosco Verde InConTro, nel quartiere San Paolo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, rientra nel progetto nazionale Mosaico Verde, promosso da AzzeroCO2 e Legambiente per il recupero degli ecosistemi e la forestazione urbana.

Questa mattina dipendenti dell’azienda e loro familiari hanno preso parte alla messa a dimora di 500 piante tra alberi e arbusti, contribuendo alla rinaturalizzazione di un’area finora spoglia, compresa tra via Giuseppe de Ribera e via Barisano da Trani, due arterie particolarmente trafficate del quartiere. L’obiettivo dell’intervento è stato duplice: restituire verde a uno spazio degradato e creare un corridoio ecologico capace di favorire la biodiversità locale e rafforzare la rete ecologica urbana.

All’evento hanno partecipato il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora comunale all’Ambiente Elda Perlino, Palma Petrone (Supply Chain Professional di Fastweb + Vodafone), Maria Assunta Vitelli (consulente di sostenibilità di AzzeroCO2) e Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia.

La selezione delle specie ha privilegiato alberi e arbusti autoctoni, tipici della macchia mediterranea, scelti per garantire un’integrazione armoniosa con l’ecosistema locale. Tra le piante messe a dimora figurano bagolari, pini, carrubi, allori, corbezzoli, frassini e cipressi, oltre a numerosi arbusti a bassa esigenza idrica. La forestazione avrà ricadute positive sia sul piano ambientale, grazie al consolidamento del suolo e al miglioramento della qualità dell’aria, sia sul piano paesaggistico e sociale, restituendo al quartiere uno spazio più vivibile e accogliente.

«Siamo grati dell’impegno che Fastweb + Vodafone ha riservato ancora una volta alla nostra città – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Il verde urbano è uno degli strumenti principali per contrastare i cambiamenti climatici e tutelare la salute dei cittadini. Grazie alla responsabilità sociale delle imprese, Bari può contare su alleanze preziose per aumentare la propria dotazione di verde e rigenerare il territorio».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora all’Ambiente Elda Perlino, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: «La messa a dimora di 155 alberi e circa 350 arbusti rappresenta un’azione concreta di rigenerazione diffusa e integrata. La scelta di specie autoctone, a bassa richiesta idrica, risponde alle normative europee sulla biodiversità e contribuisce alla transizione ecologica della città, senza consumo di nuovo suolo».

Il ConnAction Day si inserisce in un percorso più ampio di sostenibilità portato avanti da Fastweb + Vodafone, che dal 2021 aderisce alla campagna Mosaico Verde. In questi anni l’azienda ha contribuito alla piantumazione di oltre 15.000 piante in diverse città italiane e, per il biennio 2025-2026, ha confermato il proprio impegno sia nella forestazione urbana sia in nuovi progetti di agricoltura solidale.

«Restituire valore a un’area della città significa creare benefici concreti per la comunità – ha spiegato Anna Lo Iacono, head of sustainability di Fastweb + Vodafone –. Il coinvolgimento dei nostri colleghi e delle loro famiglie dimostra come la sostenibilità diventi reale quando nasce dalla partecipazione delle persone e dalla cura dei territori in cui operiamo».

Per Legambiente e AzzeroCO2, iniziative come questa rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, associazioni e imprese. «Ogni albero piantato è un passo concreto nella lotta alla crisi climatica – ha concluso Daniela Salzedo –. Progetti come questo dimostrano che gli impegni ambientali possono tradursi in azioni reali e misurabili, con benefici duraturi per le comunità locali».