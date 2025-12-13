Concert Jouet: a Trani il “concerto giocattolo” al femminile tra comicità e musica

TRANI – Prosegue a Palazzo delle Arti Beltrani il cartellone natalizio “Le Vie del Natale”, promosso da Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani. Dopo il successo di Un Canto di Natale, secondo appuntamento della sezione Teatro Famiglia è Concert Jouet, in scena dal 19 al 21 dicembre, uno spettacolo originale che unisce musica, teatro fisico e comicità surreale.

Sul palco Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello), dirette da Luisella Tamietto e con la consulenza artistica di Nicola Muntoni. Le due interpreti danno vita a personaggi clowneschi capaci di trasformare contrattempi e imprevisti in puro divertimento teatrale, dove l’approssimazione diventa cifra stilistica e l’improvvisazione una regola del gioco.

Concert Jouet è un equilibrio costantemente in bilico: voce e violoncello si inseguono, si scontrano e si sostengono, creando un dialogo ironico e poetico che coinvolge spettatori di tutte le età. Uno spettacolo “bislacco e irresistibile” che invita al gioco e alla meraviglia, trasformando la fragilità in forza creativa.

Nato nel 2016, lo spettacolo è stato selezionato dal Tofringe 2017, ha superato le 40 repliche in un solo anno e nel 2018 ha vinto il Premio del Pubblico “L’inutile del Teatro”. Nel 2021 è stato ospite della rassegna dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, confermando il suo successo anche in contesti prestigiosi.

Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 19 dicembre alle ore 20.00 e per venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle ore 10.00 (matinée sold out), 17.00 e 19.00. I biglietti sono disponibili al botteghino di Palazzo Beltrani e online su Vivaticket e includono anche la visita al museo prima dello spettacolo.

Con Concert Jouet, “Le Vie del Natale” continuano a trasformare Trani in un luogo di incontro tra arte, festa e comunità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale originale e coinvolgente nel cuore delle festività.



