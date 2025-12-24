Consiglio regionale pugliese, proclamazione attesa dopo l’Epifania: ritardi per i verbali elettorali

BARI - La proclamazione del nuovo Consiglio regionale pugliese dovrebbe arrivare subito dopo l’Epifania. In Corte d’Appello, infatti, si attende ancora la consegna degli ultimi verbali elettorali provenienti dai tribunali di Lecce e Foggia, attesi entro la fine dell’anno. I verbali della provincia di Brindisi, invece, sono già stati trasmessi.

A spiegare i motivi dei ritardi è il presidente della Corte d’Appello, Franco Cassano, secondo cui i tempi più lunghi rispetto al passato sono dovuti a difficoltà interpretative riscontrate da alcuni presidenti di seggio durante le operazioni di verbalizzazione.

Dal punto di vista organizzativo è tutto pronto: l’ufficio competente si è già insediato, ma non può procedere finché non sarà completata la documentazione necessaria. L’auspicio è che, una volta superata la data del 6 gennaio, si possa arrivare rapidamente alla proclamazione ufficiale del Presidente della Regione e dei consiglieri eletti.

Un passaggio fondamentale anche per l’eventuale fase successiva, poiché solo dopo la proclamazione i candidati non eletti potranno presentare eventuali ricorsi.