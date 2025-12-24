Grottaglie si conferma capitale internazionale della ceramica con il successo della Christmas Edition del Festival promosso da APS Nura.

GROTTAGLIE - Dal 19 al 21 dicembre il Quartiere delle Ceramiche si è trasformato nel cuore pulsante del Natale, accogliendo visitatori da tutta la Puglia, da altre regioni italiane e dall’estero. Arte, artigianato, spettacoli, musica, laboratori, degustazioni e iniziative solidali hanno animato uno dei luoghi identitari più affascinanti del territorio.

Dopo l’ottima risposta della prima edizione estiva, questa versione natalizia ha rafforzato il dialogo tra tradizione figulina, cultura e turismo, anche grazie al contributo di Aeroporti di Puglia, che ha promosso l’evento negli scali di Bari, Brindisi e Foggia.

Il Villaggio di Natale, le installazioni luminose, gli artisti di strada, gli zampognari, la street band, i concerti e il teatro di narrazione hanno reso il quartiere un palcoscenico diffuso. Grande partecipazione anche per i laboratori di ceramica nelle botteghe storiche, guidati dai maestri artigiani, custodi di saperi antichi tramandati alle nuove generazioni.

Importante la ricaduta economica e culturale per la città, valorizzata anche attraverso le passeggiate storiche curate dalla Pro Loco Grottaglie. Forte, inoltre, la vocazione sociale del Festival, con l’asta di beneficenza a sostegno del progetto “Le Orecchiette che Vorrei”, che ha unito cultura e solidarietà.

La soddisfazione di Nura APS per un evento che cresce e si consolida come format culturale e turistico capace di raccontare Grottaglie, le sue radici e i suoi mestieri, guardando al futuro.

Un grazie a tutti i partner, agli artigiani, agli artisti, ai volontari e al pubblico che hanno reso speciale questa Christmas Edition.

Foto: Daniele Quaranta e Michele Manisi