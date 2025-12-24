Francavilla Fontana: due auto in fiamme in via Pietro Calamendrei, probabile origine dolosa

FRANCAVILLA FONTANA – Probabilmente di origine dolosa le fiamme che, nella prima mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, intorno alle 4.30, hanno avvolto il vano motore di un’auto parcheggiata in via Pietro Calamendrei, nel quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana. Il rogo si è successivamente esteso a un’altra vettura parcheggiata accanto al primo mezzo, causando danni ad entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri della compagnia locale, guidati dal capitano Alessandro Genovese, per avviare le indagini. Al momento, nella zona non risultano presenti telecamere di videosorveglianza, ma non si esclude l’ipotesi che il rogo sia stato appiccato da un piromane.

Il primo veicolo coinvolto appartiene a una donna, bracciante agricola, mentre il secondo mezzo, anch’esso danneggiato, è di proprietà del suocero della stessa. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio.