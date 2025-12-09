Conversano accende il Natale con Borgo di Natale 2025: luci, musica e magia fino al 6 gennaio

CONVERSANO – Conversano ha ufficialmente dato il via al, con una partecipazione straordinaria di famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutta la città e dai comuni limitrofi. La cerimonia di apertura, domenica 7 dicembre in, ha confermato ancora una volta il forte legame della comunità con uno degli eventi più attesi dell’anno.

Tra luminarie, cori gospel e un’atmosfera di festa, le autorità presenti hanno sottolineato il valore comunitario, culturale e simbolico dell’iniziativa. Don Felice Di Palma ha invitato a considerare la luce della pace come guida in questo periodo, mentre il sindaco Giuseppe Lovascio ha parlato di un momento di condivisione e di appartenenza. L’assessore alle Politiche di Welfare, Francesca Lippolis, ha evidenziato l’impegno della macchina comunale nel rendere possibile l’evento, ricordando la luce come simbolo di speranza e serenità.

Anche il tema dello sviluppo locale è emerso nelle parole dell’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Palumbo, che ha invitato cittadini e turisti a scegliere Conversano per gli acquisti natalizi, valorizzando il lavoro di chi anima il territorio. L’assessore alla Cultura, Katia Sportelli, ha annunciato la grande novità di quest’anno: Ghirlandia – Il Castello di Natale, un percorso multimediale nel Castello Aragonese che guiderà i visitatori in Lapponia, tra la fabbrica degli orsetti, il boschetto degli alberi di Natale e l’incontro con Babbo Natale.

Il villaggio natalizio comprenderà anche una grande pista di ghiaccio all’Anfiteatro Belvedere, casette gastronomiche con specialità calde e dolci tradizionali, concerti itineranti, laboratori per bambini, spettacoli artistici, mercatini, rassegne di danza, incontri letterari e maratone musicali. Ogni giorno offrirà nuove sorprese, dalla “Bandalava Winter Music” alle “Stelle di Natale a Conversano”, con attività dedicate alle scuole e alla partecipazione della comunità.

Il Borgo di Natale 2025 non è solo un calendario di eventi, ma un vero e proprio racconto di luci, cultura e intrattenimento che trasforma Conversano in una città viva e accogliente durante le feste. L’iniziativa proseguirà fino al 6 gennaio 2026, invitando cittadini e visitatori a vivere la città come un grande teatro di emozioni e magia natalizia.

Programma completo: tinyurl.com/programmaborgodinatale25