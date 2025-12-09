CompagniAurea: il gruppo di lettura “La Leggerezza” racconta il suo viaggio tra i libri

Prosegue con grande partecipazione la terza edizione (2025/26) del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, condotto da Antonio Pasquale e promosso da CompagniAurea, associazione di promozione sociale diretta da Francesco Sinigaglia. Ogni sabato pomeriggio, all’Opificio delle Arti “Aurea Factory” di Bisceglie, i partecipanti si riuniscono per un percorso di lettura condivisa e ad alta voce.

Al centro degli incontri di quest’anno c’è il romanzo “Vite mie” di Yari Selvetella, testo attorno al quale si sviluppano riflessioni, dialoghi e confronti. Il tema portante dell’edizione è l’amore.

«La distanza tra la giovinezza e il presente del protagonista – spiega Pasquale – non è tanto cronologica quanto emotiva, un baratro che Selvetella restituisce con grande intensità».

Il percorso, giunto al terzo anno, sta accrescendo la capacità argomentativa dei lettori:

«Le prospettive che emergono sono diverse, talvolta divergenti – aggiunge Pasquale – ma non viene mai meno lo spirito di convivialità letteraria che è il cuore di questa esperienza».

Il cammino del Gruppo di Lettura continuerà sabato 13 dicembre 2025, quando i partecipanti incontreranno Katiuscia Nazzarini, autrice della raccolta poetica “Il Tarassaco” (Edizioni Giuseppe Laterza, 2025).

Il calendario della “Leggerezza” prevede altri appuntamenti e novità, con i lettori sempre più protagonisti attivi di un percorso che si nutre di ascolto, dialogo e passione condivisa per i libri.

Per partecipare:

📩 compagnia.aurea@gmail.com