Bari accoglie i cantori della Diocesi di Čerepovets per il Festival “Giardino Invernale delle Arti”

BARI – Arrivano oggi a Bari i giovani cantori del Coro della Diocesi di Čerepovets, provenienti dalla regione di Vologda in Russia. Gli studenti e neolaureati dell’Accademia regionale d’Arte e Artigianato artistico V.V. Verešjaghin saranno accompagnati dal Vescovo della Diocesi di Čerepovets, Padre Ignatij, e dalla Direttrice dell’Accademia, Svetlana Boborova.

Il coro parteciperà alle celebrazioni liturgiche ortodosse in onore di San Nicola, con una veglia il 18 dicembre alle ore 16:00 nella Chiesa Russa, e una celebrazione solenne il 19 dicembre alle ore 8:00 nella Basilica di San Nicola.

La sera del 19 dicembre, alle ore 20:00, il Coro si esibirà in concerto aperto al pubblico nella Basilica, eseguendo un repertorio di musica sacra e classica russa ed europea, offrendo un’occasione unica di incontro tra tradizione e cultura musicale internazionale.

L’iniziativa rientra nel programma del “Festival Giardino Invernale delle Arti” ed è parte della quarta tappa della “Missione culturale in Italia”, promossa dalla Direzione dei Programmi Internazionali di Mosca, in collaborazione con il CESVIR e con il patrocinio della Basilica di San Nicola di Bari.

Bari conferma così il suo ruolo di città protagonista nel dialogo interculturale e spirituale tra Russia e Italia, celebrando una tradizione di scambi culturali che perdura da secoli.