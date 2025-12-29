Cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo

TARANTO – Il Comitato Organizzatore deiesprime profondo cordoglio per la scomparsa di, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e già Presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

«Sono profondamente addolorato nell’apprendere della scomparsa di Davide Tizzano – ha dichiarato Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore Taranto 2026 – un leader appassionato e una figura chiave per il movimento dei Giochi del Mediterraneo. A nome del Comitato, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Continueremo a portare avanti il suo lavoro con lo stesso spirito di collaborazione e passione che lui ci ha insegnato».

Il Comitato Organizzatore si stringe alla famiglia Tizzano e all’intera comunità mediterranea, oggi privata di una guida autorevole e di un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport e alla promozione dei valori olimpici e della cooperazione internazionale attraverso lo sport.