Lecce, possibile addio a Guilbert nel mercato invernale: il club valuta la cessione

- Il difensore francesepotrebbe lasciare il Lecce nel corso del, in programma dal. In questa stagione di Serie A, infatti, il calciatore non ha mai trovato spazio, risultandoe non rientrando nei piani tecnici dell’allenatore giallorosso

Alla luce di questa situazione, nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani, si attiverà per individuare una soluzione di mercato che possa portare alla cessione a titolo definitivo del difensore francese.

Guilbert vanta una carriera articolata, avendo militato in diversi club europei, tra cui Strasburgo, Aston Villa, Caen, Bordeaux, oltre alle esperienze con la squadra B del Bordeaux, l’AS Cherbourg e l’SM Caen. A livello internazionale, ha collezionato anche una presenza da titolare con la Francia Under 21, confermando un profilo di esperienza e affidabilità, seppur non valorizzato nell’attuale contesto leccese.

Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, il Lecce sarà chiamato a intervenire sul mercato per sostituire Guilbert con un difensore di livello, in grado di garantire solidità e continuità nella seconda parte di stagione.

L’obiettivo del club salentino resta chiaro: conquistare la salvezza in Serie A, attraverso scelte mirate sul mercato e una gestione oculata della rosa, così da rafforzare l’organico in vista di un girone di ritorno che si preannuncia decisivo.