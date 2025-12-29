La Fiamma Olimpica arriva a Taranto dopo il passaggio in Puglia

TARANTO – Dopo aver attraversato questa mattina Altamura, Gioia del Colle, Massafra e Crispiano, laapproda finalmente a Taranto, portando con sé un carico di emozione ed energia.

L’evento, simbolo di pace, sport e condivisione, ha coinvolto cittadini e appassionati, trasformando le strade delle città pugliesi in un palcoscenico di entusiasmo e partecipazione collettiva. Famiglie, giovani e sportivi hanno accolto la Fiamma con applausi e sorrisi, celebrando i valori universali dello sport e il senso di comunità.

In questa gallery fotografica, l’obiettivo di Ezio Cairoli ha immortalato i momenti più significativi del passaggio della Fiamma, tra entusiasmo, sorrisi e orgoglio collettivo, rendendo tangibile l’emozione che ha attraversato la Puglia fino all’arrivo nella città ionica.

ph_Ezio Cairoli