Crispiano, arrestato 49enne per maltrattamenti e lesioni alla compagna

CRISPIANO – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 da parte della figlia minorenne.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, avrebbe offeso e minacciato la compagna sin dall’inizio della convivenza, avvenuta nel 2010, episodi mai denunciati fino allo scorso 6 dicembre.

Durante l’ultima lite, l’uomo avrebbe insultato, minacciato e colpito la donna alla presenza della figlia, cercando di impedirle di chiedere aiuto sottraendole il cellulare. La convivente sarebbe stata afferrata al collo e colpita con pugni al volto e al capo, riportando la rottura degli occhiali.

Grazie alla pronta segnalazione della minore, i carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, bloccando l’uomo. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Martina Franca, dove è stata medicata e dimessa. Informata delle tutele previste dalla legge, la donna ha scelto di non essere collocata in una struttura protetta.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 49enne è stato condotto alla casa circondariale di Taranto.