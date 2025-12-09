Salone dello Studente in Fiera del Levante: a Bari i giovani si confrontano con il futuro

BARI – Bari è pronta ad accogliere la trentaquattresima edizione del Salone dello Studente organizzato da Campus, il principale hub italiano dedicato all’orientamento. La manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 dicembre, dalle 9 alle 13.30, nei padiglioni della Fiera del Levante (ingresso Edilizia), che ospiteranno una tre-giorni interamente dedicata al futuro formativo e professionale degli studenti.

Sono attesi oltre 40mila ragazzi e ragazze, che avranno la possibilità di incontrare più di cento realtà tra università, ITS Academy, scuole di formazione e specializzazione, accademie, enti, associazioni e aziende. Dalla Puglia arriveranno gli atenei del territorio – Politecnico di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, Lum Giuseppe De Gennaro – affiancati da istituzioni di tutta Italia, con l’obiettivo di offrire ai giovani un quadro completo delle opportunità post-diploma.

Il Salone si rivolge a una platea ampia, quella degli oltre 190mila studenti pugliesi delle scuole superiori, dei quali 37mila sono maturandi. In una regione in cui il 58% dei ragazzi sceglie il liceo (con una preferenza marcata per lo Scientifico), il 30% gli istituti tecnici e il 12% i professionali, l’evento rappresenta un momento cruciale per orientarsi tra percorsi accademici, professionali e formativi.

Nel programma sono previsti più di sessanta incontri e workshop. Gli studenti potranno confrontarsi con temi di grande attualità, dall’educazione alla scelta in condizioni di incertezza alle professioni emergenti nei settori social e green, passando per i mestieri della creatività e del digitale. Spazio anche alle opportunità del Servizio Civile Universale e a iniziative interattive come la escape room “FinOra!”, dedicata all’educazione finanziaria e realizzata da Campus in collaborazione con Milano Finanza e AIEF.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente con un proprio stand, dotato di infopoint e aree dedicate al curricolo di filiera e all’offerta formativa 4+2. Il 10 e l’11 dicembre verranno organizzati laboratori di orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie, riuniti sotto il titolo “La bussola dei mestieri”, un percorso pensato per aiutare i più giovani a individuare le proprie inclinazioni. Il Ministero porterà inoltre l’iniziativa “Made in MIM”, che riunisce i prodotti agroalimentari realizzati dagli istituti agrari e alberghieri italiani, destinati alla vendita negli aeroporti e nelle stazioni del Paese.

Due i convegni principali del Salone. Il primo, “Il fuoco di Prometeo – Umanesimo e Intelligenza Artificiale nella nuova scuola”, affronterà il rapporto tra formazione umanistica e innovazione tecnologica, con interventi di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e dell’impresa. Il secondo incontro, “Formazione agraria e occupazione”, analizzerà il ruolo dell’istruzione agraria tra tradizione e innovazione, con il contributo di esperti di settore, docenti universitari e dirigenti scolastici. A completare il programma, decine di appuntamenti a cura dei ricercatori Indire su intelligenza artificiale, clima, creatività digitale e inclusione.

Un’intera area del Salone, #melomerito, sarà dedicata al mondo del lavoro. Curata da Employerland e Humangest, offrirà talk su come scrivere un curriculum efficace, su come funzionano le agenzie per il lavoro e su come sfruttare al meglio le occasioni offerte dal mercato. I ragazzi potranno anche partecipare ad attività immersive con visori di realtà virtuale.

Il Salone prevede uno spazio anche per i docenti, la “Casa del Prof”, un’area pensata per il confronto tra insegnanti e staff Campus, con materiali di supporto e momenti formativi. Tra gli appuntamenti dedicati, l’incontro “Accompagnare i propri studenti nel loro percorso di orientamento al futuro”, a cura di OSM Edu.

La partecipazione al Salone è gratuita ma richiede l’iscrizione tramite l’app CampusHUB, che permette anche di prenotare gli incontri e ricevere l’attestato valido per i percorsi scuola-lavoro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Salone dello Studente.

Organizzato da Campus, con il patrocinio dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e il supporto di numerosi partner istituzionali e privati, il Salone dello Studente di Bari rappresenta un punto di riferimento per l’orientamento in Puglia e una tappa chiave del tour nazionale che proseguirà a Sassari il 17 e 18 dicembre.