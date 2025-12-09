Rutigliano, torna il Varietà al Teatro Metamorfosi con “Alla moda del Varietà”

RUTIGLIANO – Sabato 14 dicembre alle 19.30 il Teatro Metamorfosi di Rutigliano ospita lo spettacolodi UNO&TRIO, secondo appuntamento della prima stagione teatrale. Lo spettacolo è un omaggio brillante e nostalgico al varietà italiano del secolo scorso, con sketch, musica e poesia che richiamano le icone Petrolini, il Trio Lescano, Walter Chiari e Nino Taranto.

Al centro della scena Antonella Carone, Loris Leoci e Tony Marzolla, interpreti e autori dello spettacolo, che con trasformismo, energia e complicità guidano il pubblico in un percorso dal Cafè Chantant alle prime stagioni televisive, tra numeri comici e musicali. La supervisione artistica è di Marinella Anaclerio, i costumi di Rosa Lorusso, gli arrangiamenti musicali di Loris Leoci e il lavoro di vocal coach di Isabella Minafra.

La stampa ha accolto lo spettacolo con entusiasmo, sottolineando il suo ritmo brillante, l’irriverenza e il gusto nella riscrittura di un mondo teatrale ormai storico ma ancora sorprendentemente attuale.

I biglietti sono disponibili online su Teatro Metamorfosi o presso il botteghino (Via Porta Nuova 40, Rutigliano). Info: Tel. 347 6301851 – Email: info@teatrometamorfosi.it .

La stagione del teatro proseguirà il 20 dicembre con l’omaggio musicale “Ennio Morricone – Inseguendo quel suono”.