Crollo in una palazzina di via Lucera a Foggia: evacuate 12 famiglie e attività commerciali

FOGGIA - A Foggia, da questa mattina (domenica 28 dicembre), in via Lucera, è in atto l’evacuazione di 12 famiglie e di alcune attività commerciali ricadenti in una palazzina privata interessata nella notte da cedimenti strutturali. Sono crollate due pareti adiacenti e alcune famiglie si sono trovate improvvisamente “a contatto”, divise solo da ciò che resta delle strutture murarie.

I residenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici e le forze dell’ordine, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura inagibile e le famiglie e i titolari delle attività sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale.

Sul posto anche i tecnici di Enel e del gas, chiamati a verificare eventuali danni agli impianti e a scongiurare ulteriori rischi per l’incolumità pubblica.

Resta da accertare l’origine del crollo e le condizioni statiche degli immobili coinvolti, che saranno oggetto di approfondite verifiche tecniche.

La zona rimane presidiata e resta esclusa l’ipotesi di un rientro a casa in breve tempo delle persone evacuate, con l’amministratore condominiale che dovrà avviare i lavori necessari al ripristino degli immobili.

Si sta inoltre verificando l’eventuale presenza di minori o disabili tra gli evacuati. In tal caso, i Servizi sociali del Comune di Foggia dovranno provvedere a un loro ricollocamento temporaneo.