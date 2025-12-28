Rutigliano, incendio al megacapannone: proseguono le indagini dei Vigili del Fuoco

RUTIGLIANO – Saranno le indagini dei Vigili del Fuoco, coordinate dalla Procura di Bari, a stabilire l’origine del grave incendio divampato nel megacapannone della General Trade a Rutigliano. Sebbene le prime valutazioni facciano propendere per una matrice dolosa, è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive.

Situazione attuale e danni

Le fiamme sono state domate, ma a oltre 24 ore dall’incendio il fumo continua a fuoriuscire dai capannoni. I danni materiali risultano ingenti, anche se i titolari ricordano che quelli subiti nel 2004 erano “100 volte peggiori”. Alcuni operai, preoccupati per il futuro lavorativo, si sono recati davanti all’azienda per valutare la situazione.

Monitoraggio ambientale

Sul posto è presente l’ARPA Puglia con una centralina mobile, che continuerà a monitorare la qualità dell’aria nei comuni limitrofi, tra cui Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima. Al momento, dai rilievi effettuati, non sono state riscontrate alterazioni significative dei principali parametri ambientali.

Ordinanze e Protezione Civile

Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, sulla base delle prime rassicurazioni di ARPA e ASL, ha revocato l’ordinanza che invitava a tenere chiuse le finestre e limitare le attività all’aperto, dichiarando che le criticità risultano superate. La Sala Operativa Integrata della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia (SOIR) continua comunque a seguire l’evolversi della situazione, raccomandando di rispettare le ordinanze comunali e i Piani di Protezione Civile.

Interventi dei Vigili del Fuoco e condizioni meteo

Le squadre dei Vigili del Fuoco restano impegnate nelle operazioni di spegnimento e verifica dei capannoni. Secondo le previsioni del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, nelle prossime ore è attesa una ventilazione a tratti forte lungo le zone costiere adriatiche e ioniche, con progressiva attenuazione dai quadranti settentrionali.

Le autorità ribadiscono che eventuali aggiornamenti sulla qualità dell’aria e sull’evolversi dell’evento saranno forniti in tempo reale in coordinamento con ARPA Puglia e la Protezione Civile.