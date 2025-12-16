Da Roma a Taranto, 'Cranio Tech': innovare per curare

TARANTO - Ha riscosso grande attenzione il Cranio Device, uno strumento diagnostico, non invasivo, che partendo dalla rilevazione dei movimenti cranici è in grado di individuare l’origine di una serie di patologie e definire di conseguenza un adeguato piano terapeutico. A illustrare nel dettaglio il progetto gli autori, co fondatori della start up Cranio Tech Solutions, il dott. Michele Genga, osteopata, docente all’università di Chieti-Pescara, il dott. Vito Nobile odontoiatra, e il dott. Simone Bennani anch’egli osteopata. Il nuovo strumento diagnostico, che rivoluziona la metodica nella valutazione osteopatica, è stato presentato nel corso di un evento svoltosi sabato 13 dicembre alla Camera di Commercio a Taranto. Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente della CCIAA Vincenzo Cesareo, del segretario generale Claudia Sanesi, del vice sindaco di Taranto Mattia Giorno e dei sindaci di Statte Fabio Spada e San Giorgio ionico Cosimo Fabbiano, sono intervenuti l’on. Le Domenico Maria Amalfitano, presidente del Centro di cultura per lo sviluppo G. Lazzati, il dott. Michele Conversano direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Taranto, il Direttore del dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture Paolo Pardolesi, e in collegamento remoto il presidente di Anvur Antonio Felice Uricchio. Un ampio spazio è stato dedicato alla presentazione della Fondazione bioERGOtech, che ha organizzato l’evento, il cui co-fondatore e presidente Guido Putignano giovane ingegnere biomedico e ricercatore, specializzato in bioinformatica, tarantino, ha illustrato le finalità statutarie, tra cui la realizzazione di un centro di ricerca per la medicina cellullare a Taranto. Presenti accanto a Putignano l’avvocato Domenica Leone e il dott. Carmine Pisano componenti del Cda della Fondazione. L’evento, che ha registrato, tra un pubblico ampio e interessato, anche la presenza di due classi del Liceo Archita, ha fatto seguito alla presentazione ufficiale tenutasi a Roma lo scorso 29 ottobre nella sede della Camera dei Deputati da cui il titolo dato all’incontro tarantino “Da Roma a Taranto, Cranio Tech: innovare per curare”. Nel corso del talk che ha consentito ai tre autori del brevetto di illustrare nel dettaglio il funzionamento del cranio device, è stato presentato il libro “La voce delle ossa”, scritto a più mani d Genga, Nobile, Bennani e Putignano.

L’incontro si è concluso con la testimonianza di alcuni pazienti che hanno visto risolversi varie problematiche a seguito della diagnosi ottenuta con il cranio Device. In ultimo è stato possibile per il pubblico sottoporsi all’esame. Nei prossimi giorni sarà possibile accedere al controllo gratuito prenotandosi al numero 3337072901.