Danilo Gallinari dice addio al basket

PIERO CHIMENTI - Danilo Gallinari, nato a Sant'Angelo Lodigiano, cresciuto sportivamente nel 2005 con l'Olimpia Milano, ha deciso di dire addio alla palla a spicchi a soli 37 anni, con un video sui suoi profili social: "Non ricordo quando sei entrato davvero nella mia vita – racconta rivolgendosi al basket –. Sei stato un sogno, un rifugio, una sfida continua. Mi hai fatto diventare grande, mi hai insegnato a non smettere mai di provarci. In ogni duello, in ogni pianto, in ogni esultanza c'era un pezzo della nostra storia. Grazie."

E poi scrive: "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita con il duro lavoro, i sacrifici, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che sono stati con me in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti quelli che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso i momenti con me: grazie, dal profondo del cuore. Sono entusiasta per il prossimo capitolo!".

Il Gallo, nella sua lunga ventennale carriera da atleta, ha giocato in NBA per molti anni, nelle fila di Knicks, Denver (6 stagioni), Clippers, Thunder, Hawks, Celtics, Washington, Detroit, Milwaukee, in cui non ha raccolto successi, anche a causa di infortuni che l'hanno messo ai box. Chiude la sua carriera professionistica in Portorico, dove è riuscito a vincere il suo primo titolo, così come in azzurro è riuscito a vincere l'Europeo.