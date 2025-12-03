Laterza, auto in fiamme nella notte: distrutta la vettura del consigliere comunale Vito Minei

LATERZA – Un incendio ha distrutto la scorsa notte l’auto del consigliere comunale Vito Minei, esponente di Forza Italia. La vettura era parcheggiata in via Giambattista Vico quando, intorno alle 3, è stata avvolta dalle fiamme.

Il rogo ha coinvolto anche l’auto della moglie del consigliere, parcheggiata accanto, riportando danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Castellaneta, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incendio e a verificare se si sia trattato di un gesto doloso. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi e proseguono gli accertamenti per fare luce sull’episodio