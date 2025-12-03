È pugliese il miglior rosato d’Italia

FOGGIA – Il CalaRosa di Borgo Turrito è stato premiato come miglior vino rosato d’Italia alla Vinoway Selection 2026, la prestigiosa rassegna dedicata alle eccellenze enologiche italiane organizzata da Vinoway Italia.

Il riconoscimento è stato assegnato il 28 novembre al Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, nel corso della cerimonia che ha riunito produttori, operatori e professionisti del settore da ogni parte del Paese.

Per Borgo Turrito si tratta di un traguardo che conferma ancora una volta il ruolo della Puglia come una delle regioni più rappresentative nella produzione di rosati di carattere. Nato nel 2016, il CalaRosa è oggi uno dei vini simbolo della cantina.

«Per una realtà radicata a Borgo Incoronata, vedere il nostro rosato indicato come il migliore d’Italia è un grande segnale» – dichiara Luca Scapola, titolare di Borgo Turrito – «Significa che il CalaRosa ha raggiunto una propria identità, capace di raccontare la Puglia del vino ben oltre i confini regionali».

Scapola prosegue: «Questo premio valorizza un’idea precisa di rosato e un vitigno, il Nero di Troia, che sta conquistando sempre più appassionati e addetti ai lavori. Il CalaRosa piace perché esprime il vitigno in chiave moderna: freschezza, bevibilità e forte identità territoriale lo rendono un punto fermo della nostra produzione».

A nove anni dal suo debutto, il CalaRosa si conferma così uno dei rosati pugliesi più rappresentativi a livello nazionale, ambasciatore autentico della sua terra.