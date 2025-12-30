Debutta a Taranto “ART” di Yasmina Reza con Michele Riondino: al via la tournée pugliese

TARANTO - Taranto apre il sipario sul nuovo spettacolo, celebre commedia della drammaturga francese, diretto e interpretato da, che torna nella sua città d’origine. Il debutto è previsto martedì 6 gennaio 2026 al, con repliche il 7 gennaio alle 21.00 e l’8 gennaio alle 18.00, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Taranto, realizzata in collaborazione con

Questa produzione inaugura la tournée pugliese dello spettacolo, che toccherà Barletta, Bari e San Severo. Dopo Taranto, il pubblico potrà assistere alle repliche al Teatro Curci di Barletta il 9 e 10 gennaio, al Teatro Piccinni di Bari dal 14 al 18 gennaio e, infine, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo il 19 gennaio, nell’ambito della stagione teatrale 2025/26.

In scena con Riondino, anche Daniele Parisi e Michele Sinisi, sotto la produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni. Con luci di Cristian Zucaro, scene di Vito G. Zito e costumi di Silvia Segoloni, lo spettacolo riflette con ironia e amarezza sul significato dell’arte contemporanea e sul senso dell’amicizia.

La trama ruota attorno a tre amici, il cui rapporto viene messo a dura prova dall’acquisto di un quadro bianco a righe bianche da parte di Serge, pagato duecentomila euro e giudicato da Marc “una merda”. Il confronto tra i tre diventa un gioco al massacro, tra risentimenti, rivalità e tensioni, portando in scena la crudele comicità tipica di Yasmina Reza.

“ART”, tradotto in oltre quaranta lingue e interpretato da grandi nomi come Jean-Louis Trintignant, Fabrice Luchini e Albert Finney, è considerata la commedia francese contemporanea più rappresentata al mondo.

Info e biglietti: Puglia Culture – ART