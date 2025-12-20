Decaro: “Formare la giunta in Puglia è un’impresa, servono riforme”

BARI – Non nasconde le difficoltà nella formazione della nuova giunta il neo presidente, intervenuto sabato sera a Bari a un’iniziativa della. Al centro delle critiche, le normative regionali che, a suo avviso, limitano fortemente la libertà politica: la legge elettorale pugliese e la cosiddetta, ribattezzata “anti trombati”, che secondo Decaro sembra ispirata più all’autoconservazione degli eletti che all’efficienza amministrativa.

Decaro ha spiegato come il consiglio regionale faccia le nomine, ma sia il presidente a doverne assumersi la responsabilità. Un meccanismo che, nella scorsa legislatura, ha già paralizzato decisioni importanti, con incarichi chiave come quelli di garanti dei minori, dei detenuti e dei disabili scaduti e prorogati da oltre un anno e mezzo, e mesi di trattative tra partiti per arrivare a un accordo sul Corecom. Il rischio, avverte, è rivivere a breve la stessa situazione.

Particolarmente critico il giudizio sul divieto della legge Laricchia di assegnare incarichi in enti e agenzie partecipate ai candidati non eletti alle regionali. “In Puglia – ha affermato Decaro – vengono trattati come appestati, un paradosso rispetto al quadro nazionale, dove chi ha ricoperto ruoli politici può tornare operativo”.

Sotto accusa anche statuto e legge elettorale pugliese, che obbligano il presidente a scegliere gli assessori esclusivamente tra gli eletti, a differenza di altre regioni che possono nominare esterni.

Decaro ha infine ribadito il proprio annuncio: dopo il verdetto della Corte d’Appello, nominerà la nuova squadra di assessori, per poi avviare la riforma delle leggi “anti democratiche” che, secondo lui, limitano l’efficacia dell’azione amministrativa.