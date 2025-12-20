Bisceglie, “Coreografie poetiche”: un pomeriggio di poesia all’Aurea Factory

Domenica 28 dicembre 2025, alle ore 18:30, l’Opificio delle Artidi Bisceglie (Carrara Finizia, 59) ospiterà, un nuovo appuntamento culturale dedicato alla poesia, organizzato dal Gruppo di Letturain collaborazione con l’associazione di promozione sociale

La serata sarà dedicata alla scoperta di nuove voci del panorama poetico pugliese, con la partecipazione delle autrici Katiuscia Nazzarini, che presenterà la raccolta “Il Tarassaco” (Edizioni Giuseppe Laterza, 2025), e Martina Muci, con il volume “Coreografie di un lessico caro” (Giovane Holden Edizioni, 2025). Le poetesse dialogheranno con il pubblico sui temi affrontati nelle loro opere, esplorando il legame tra parola, emozione e ricerca espressiva.

L’incontro sarà moderato da Antonio Pasquale, coordinatore del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, e prevede anche l’intervento della giovane poetessa Martina Cascavilla, che declamerà alcune sue composizioni. Le letture saranno affidate ai membri del gruppo “La Leggerezza”: Gaetano D’Ambrosio, Emma La Notte, Iolanda La Notte, Chiara Losapio, Nicola Losapio, Angela Maria Orlando e Alfonsa Pedone.

L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella poesia contemporanea in un contesto di condivisione culturale e per confrontarsi con autrici emergenti e consolidate.

Ingresso libero.

Per informazioni: compagna.aurea@gmail.com



