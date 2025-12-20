Natale al Centro commerciale AppiAnticA, il programma per il weekend del 20 e 21 dicembre
MESAGNE (BR) - L'incontro con Babbo Natale proseguirà fino al 23 dicembre, a partire dalle ore 17:00; il 20 e 21 dicembre l'atmosfera si farà ancora più magica tra mascotte, balli e canti gospel.
Il Centro commerciale AppiAnticA entra nel vivo delle festività natalizie. Dopo il successo dei primi appuntamenti, la Galleria si prepara ad ospitare altri due pomeriggi all'insegna di musica, danza e animazione con eventi pensati per regalare momenti di pura magia a grandi e piccini.
Di seguito il dettaglio degli appuntamenti.
Sabato 20 dicembre: spettacolo itinerante e danza
La giornata di sabato sarà caratterizzata da un'esplosione di colori e ritmo. In Galleria:
Mascotte Albero di Natale: un'imponente figura alta 3 metri che sfilerà tra i visitatori;
Hollywood Star Dance Show: l'animazione sarà curata dai ballerini della scuola di ballo con performance spettacolari.
Domenica 21 dicembre: il grande Gospel e la magia del "Sing Show"
La domenica sarà dedicata alle grandi emozioni della musica tradizionale natalizia con la Compagnia Kumanta Academy e il loro “Sing Show”, un nuovo spettacolo per rileggere la dolcezza del Natale in chiave gospel: un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi totalmente nell'atmosfera del periodo.
Oltre agli eventi speciali, i piccoli visitatori potranno sempre usufruire delle installazioni presenti in Galleria, come:
La Casa dei Giocattoli: un'ambientazione fiabesca con postazioni per disegnare e colorare;
Il set fotografico: lo spazio ideale per scattare selfie natalizi;
L'ufficio postale del Polo Nord: qui i bambini potranno imbucare la propria lettera per Babbo Natale.
L'ingresso e la partecipazione a tutte le iniziative sono gratuiti.