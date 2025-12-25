UGL Salute Taranto: “Pacco di Natale vuoto per i lavoratori dell’ASL”

TARANTO – Un Natale amaro per i lavoratori dell’ASL Taranto, a cui l’azienda sanitaria locale ha simbolicamente consegnato un “pacco di Natale vuoto”. A denunciarlo è Errica Telmo, Segretario Provinciale di UGL Salute Taranto, sottolineando le numerose criticità che interessano il personale.

Tra le principali problematiche segnalate dal sindacato: straordinari non ancora liquidati, mancata applicazione delle indennità per servizi particolarmente disagiati, assenza di corsi di formazione per gli OTS, informazione frammentaria, carenze negli organici dovute alla mancata mappatura del personale e mancata erogazione dei buoni pasto secondo l’accordo siglato con il Prefetto.

«Tutto questo rappresenta un pacco vuoto che non tiene conto del disagio quotidiano dei lavoratori, che continuano a svolgere il proprio dovere con abnegazione e senso di responsabilità», ha dichiarato Telmo. Il Segretario Provinciale ha inoltre criticato la risposta dell’ASL a una missiva ufficiale inviata dal sindacato, ridotta a una semplice nota scritta a penna, definita «ulteriore segnale di disprezzo per le relazioni sindacali».

UGL Salute ribadisce la propria determinazione a difendere i diritti dei lavoratori: «Il principio della giustizia sociale guida la nostra azione sindacale. Non abbiamo alcuna intenzione di demordere», ha affermato Telmo, sottolineando come parte della responsabilità ricada anche sulla Regione, che potrebbe intervenire per fornire risposte concrete e immediate.

«Sotto l’albero di Natale il pacco vuoto dell’ASL produrrà il suo effetto. Ma il pacco dell’UGL Salute sarà pieno di tenacia, coraggio e determinazione nel continuare a lottare per i lavoratori, senza se e senza ma», conclude Telmo, rivolgendosi infine a tutti i dipendenti con un augurio di Buon Natale.