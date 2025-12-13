Doppio assalto ai bancomat nella notte in provincia di Bari

BARI – Una notte di paura nei comuni di, dove ignoti hanno preso di mira due sportelli automatici.

Il primo colpo, andato a buon fine, ha riguardato il bancomat della Banca Popolare Pugliese in via Trento e Trieste ad Alberobello. Lo sportello è stato fatto esplodere e il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Il secondo tentativo, invece, non ha avuto successo: a Rutigliano è stato preso di mira il bancomat della Deutsche Bank, con il classico metodo della “marmotta”, ma l’operazione è fallita.

In entrambi i casi sono in corso le indagini dei Carabinieri, che ipotizzano che possa trattarsi della stessa banda responsabile dei due assalti.