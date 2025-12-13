Grottaglie, si arricchisce con 'I Presepi' il nuovo percorso permanente di arte presepiale in ceramica



A Palazzo De Felice oltre duecento opere uniche, frutto della creatività di maestri ceramisti italiani dagli anni Ottanta a oggi, tra storia, tradizione e inventiva artistica





GROTTAGLIE (TA) - Grottaglie ha inaugurato un nuovo percorso culturale permanente con “I Presepi”, la collezione museale dedicata all’arte presepiale in ceramica, ospitata a Palazzo De Felice. La raccolta porta in città oltre duecento opere uniche, frutto della creatività di maestri ceramisti italiani dagli anni Ottanta a oggi, tra storia, tradizione e inventiva artistica.





Ogni presepe racconta una storia: forme sinuose, cromie intense e figure modellate con cura trasformano la tradizione della Natività in un linguaggio artistico capace di emozionare, sorprendere e far sognare. I visitatori possono ammirare opere monoblocco, a figure mobili, decorate su piatti o modellate su pannelli, testimonianze di una passione che attraversa generazioni e territori, da Napoli a Caltagirone, da Faenza a Grottaglie stessa, patria di maestri presepisti.





Alla cerimonia di apertura di ieri venerdì 12 dicembre, il sindaco Ciro D’Alò, l’assessore alla Cultura Raffaella Capriglia e la responsabile Daniela De Vincentis hanno condiviso l’emozione della città. Storici ceramisti e docenti d’arte hanno raccontato la storia dei presepi, sottolineando il valore culturale, creativo e umano di ogni opera.





Il percorso espositivo, distribuito su due piani dello storico Palazzo De Felice, invita i visitatori a un viaggio nel tempo: dall’arte della Natività alle interpretazioni contemporanee, dove tradizione e innovazione si incontrano, raccontando valori di comunità, dialogo e solidarietà. Alcuni lavori sono stati realizzati dagli studenti e dai docenti del Liceo Calò, a testimonianza della continuità di una tradizione che educa e ispira.





A rendere la serata ancora più suggestiva, la street band della Banda Città di Grottaglie ha suonato brani natalizi in piazza Santa Lucia, accogliendo il pubblico in un’atmosfera di festa e meraviglia.





«L’emozione è tanta», ha dichiarato il sindaco Ciro D’Alò. «Abbiamo inaugurato a Palazzo De Felice la collezione museale “I Presepi”, collezione civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 a oggi. Abbiamo fortemente voluto questo scrigno della nostra cultura artistica, che rappresenta il nostro patrimonio storico. Questa collezione ci consente di ripercorrere la storia dell’arte presepiale italiana degli ultimi cinquant’anni. Per me è un viaggio emozionale, perché alcune opere riportano alla memoria ricordi d’infanzia e momenti vissuti con chi non c’è più. Le opere vivono nel tempo e attraverso l’arte continuano a vivere anche gli artisti. È un’eredità che come comunità raccogliamo oggi e che vogliamo custodire. Da qui parte un altro tassello della nostra identità, della nostra arte e della nostra bellezza».





Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore alla Cultura Raffaella Capriglia. «Siamo orgogliosi di aver ideato e realizzato in tempi record questo progetto. Da oggi Grottaglie ospita una delle più grandi collezioni museali di presepi d’Italia, capace di raccontare cosa è stata e cosa è diventata l’arte ceramica legata alla Natività dal 1980 a oggi. Palazzo De Felice riapre al pubblico proprio con questa collezione permanente, pensata come un vero museo dei presepi. L’esposizione testimonia le 46 edizioni della Mostra del Presepe di Grottaglie e il genio artistico dei ceramisti che negli anni si sono confrontati con questo tema, sperimentando linguaggi contemporanei senza mai perdere il legame con la tradizione figurativa. Il presepe esprime il senso profondo del Natale, declinato nel tempo non solo attraverso i valori cristiani, ma anche in una chiave simbolica e universale, legata ai temi della pace, della giustizia, della libertà e del dialogo tra i popoli».





Parallelamente prosegue la 46ª Mostra del Presepe – “La sacra famiglia” – al Castello Episcopio fino al 6 gennaio 2026. La rassegna raccoglie cinquanta opere di artisti italiani, tra tradizione e creatività contemporanea, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra arte, storia e spirito natalizio.





La collezione è curata in collaborazione con CoopCulture, con il patrocinio del Comune di Grottaglie, della Regione Puglia, POP – Pottery of Puglia e AiCC. Alle visite guidate collaborano anche gli operatori della Pro Loco Grottaglie, per accompagnare i visitatori in un percorso tra forme, colori e storie che parlano al cuore.





Orari di apertura





46ª Mostra del Presepe





Castello Episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie

• Martedì-mercoledì: 10:00-13:00 / 15:30-18:30

• Giovedì-domenica: 09:00-22:00

• Lunedì: chiuso





“I Presepi” – Collezione museale civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi

Palazzo De Felice, Piazza Santa Lucia, Grottaglie

• Dal 12 dicembre al 6 gennaio: martedì-domenica 17:00-21:00

• Lunedì: chiuso

• Visite guidate per le scuole su prenotazione al numero 080-8910777