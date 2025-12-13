“Bird” di Andrea Arnold chiude la rassegna autunnale di Cinema Addiction in Puglia

BARI - Si chiude giovedì 18 dicembre la sezione autunnale di, il ciclo di proiezioni cinematografiche organizzato dain cinque città pugliesi. L’ultimo appuntamento sarà dedicato al film(2024), scritto e diretto dalla regista britannica, conosciuta per i suoi precedenti lavori di successo come Red Road, Fish Tank, Cime tempestose e American Honey, oltre al premio Oscar 2005 per il Miglior cortometraggio con Wasp.

Le proiezioni si terranno contemporaneamente a Bari (Showville), Taranto (Spazioporto-Cineporto), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina) e Lecce (CineLab del Cineporto), tutte alle ore 20.30, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Bird” racconta la storia di Bailey, una dodicenne che cresce nei sobborghi degradati del Kent insieme al padre Bug e al fratello Hunter. La sua vita, già segnata da difficoltà familiari e ambientali, subisce una svolta quando incontra Bird, un personaggio enigmatico e imprevedibile che cambierà il corso delle sue giornate. Il film affronta temi di disagio giovanile, famiglia e resilienza, confermando l’attenzione di Andrea Arnold verso le geografie contemporanee e le vite marginali.

La rassegna Cinema Addiction ha registrato una partecipazione costante e numerosa del pubblico pugliese, consolidando la presenza della Regione Puglia e della Apulia Film Commission come promotrici di cultura cinematografica diffusa sul territorio, offrendo visibilità a opere di grande valore artistico e sociale.

Con “Bird” si chiude così il trittico dedicato alle geografie contemporanee, segnando un importante momento di confronto e riflessione per gli appassionati di cinema e per le comunità locali.