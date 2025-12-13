“Bird” di Andrea Arnold chiude la rassegna autunnale di Cinema Addiction in Puglia
BARI - Si chiude giovedì 18 dicembre la sezione autunnale di “Cinema Addiction”, il ciclo di proiezioni cinematografiche organizzato da Apulia Film Commission in cinque città pugliesi. L’ultimo appuntamento sarà dedicato al film “Bird” (2024), scritto e diretto dalla regista britannica Andrea Arnold, conosciuta per i suoi precedenti lavori di successo come Red Road, Fish Tank, Cime tempestose e American Honey, oltre al premio Oscar 2005 per il Miglior cortometraggio con Wasp.
Le proiezioni si terranno contemporaneamente a Bari (Showville), Taranto (Spazioporto-Cineporto), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina) e Lecce (CineLab del Cineporto), tutte alle ore 20.30, con ingresso libero fino a esaurimento posti.
“Bird” racconta la storia di Bailey, una dodicenne che cresce nei sobborghi degradati del Kent insieme al padre Bug e al fratello Hunter. La sua vita, già segnata da difficoltà familiari e ambientali, subisce una svolta quando incontra Bird, un personaggio enigmatico e imprevedibile che cambierà il corso delle sue giornate. Il film affronta temi di disagio giovanile, famiglia e resilienza, confermando l’attenzione di Andrea Arnold verso le geografie contemporanee e le vite marginali.
La rassegna Cinema Addiction ha registrato una partecipazione costante e numerosa del pubblico pugliese, consolidando la presenza della Regione Puglia e della Apulia Film Commission come promotrici di cultura cinematografica diffusa sul territorio, offrendo visibilità a opere di grande valore artistico e sociale.
Con “Bird” si chiude così il trittico dedicato alle geografie contemporanee, segnando un importante momento di confronto e riflessione per gli appassionati di cinema e per le comunità locali.