È online il dossier finale di “Dobbiamo Parlare”: la filiera musicale pugliese si racconta e guarda al futuro

PUTIGNANO - È disponibile online il dossier finale di, un percorso partecipato che tra marzo e maggio 2025 ha coinvolto oltre 100 operatori e operatrici della filiera musicale pugliese in tre incontri pubblici organizzati dal basso, svoltisi a Putignano, Lecce e San Giovanni Rotondo.

Promoter, festival, etichette, tecnici, artisti, manager, spazi culturali, collettivi e professionisti del settore si sono confrontati apertamente sulle criticità strutturali e sulle prospettive di sviluppo della musica in Puglia, contribuendo alla redazione di un documento organico che restituisce una fotografia aggiornata del comparto e propone direzioni concrete per il futuro.

Un percorso dal basso per capire dove siamo e dove vogliamo andare

Gli incontri sono stati strutturati come momenti di ascolto e confronto attivo, articolati in sessioni di pitching, discussioni collettive e raccolta di proposte. Il lavoro condiviso ha permesso di far emergere bisogni reali, urgenze operative e opportunità di crescita, mettendo a sistema esperienze spesso frammentate.

Il dossier affronta in modo trasversale i principali nodi del settore: le condizioni di lavoro e le tutele professionali, la sostenibilità economica delle attività, la carenza di spazi culturali, la necessità di riformare i bandi regionali, il ruolo del Medimex, la formazione, i trasporti e il rapporto con i pubblici. Ne risulta una visione ampia e concreta del sistema musicale pugliese, fondata sull’esperienza diretta degli operatori.

Cosa è emerso: criticità, proposte, direzioni future

Dal confronto è emersa con forza la necessità di criteri più equi, chiari e trasparenti nei bandi pubblici e nelle collaborazioni, a tutela delle condizioni di lavoro di chi opera nel settore. Centrale è anche il tema degli spazi culturali, con una richiesta diffusa di infrastrutture adeguate, accessibili e distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio regionale.

Ampio spazio è stato dedicato alla sostenibilità economica, con una critica condivisa alla logica dei bandi “a disavanzo” e la proposta di introdurre sistemi di valutazione che premino la crescita, la continuità e la solidità delle realtà culturali. Accanto a questo, emerge il bisogno di rafforzare i percorsi di formazione e lo sviluppo di nuove competenze, in particolare per giovani professionisti, tecnici e manager della musica.

Il dossier sottolinea inoltre l’importanza di costruire reti e collaborazioni stabili, attraverso una piattaforma permanente di confronto tra gli attori della filiera. Vengono indicati come ostacoli strutturali anche le criticità legate ai trasporti pubblici e alla viabilità, che limitano la partecipazione culturale, soprattutto fuori dai grandi centri urbani. Protagonismo femminile, rappresentanza delle minoranze e inclusione vengono riconosciuti come elementi imprescindibili per il futuro del settore. Infine, sul ruolo del Medimex emerge una richiesta quasi unanime di riforma, orientata a una maggiore rappresentatività della filiera regionale e a una reale internazionalizzazione delle produzioni pugliesi.

Il dialogo con le istituzioni è già iniziato

Il dossier è stato presentato al Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro nell’ambito dei tavoli di lavoro dedicati alla definizione del programma culturale regionale. Le proposte emerse dal percorso sono state riconosciute come un contributo concreto alla pianificazione del nuovo ciclo di politiche culturali.

Parallelamente, una delegazione di “Dobbiamo Parlare” ha incontrato il team di Puglia Sounds, consegnando ufficialmente il documento e avviando un confronto costruttivo. Tra i primi esiti si segnala la disponibilità a organizzare incontri periodici tra Puglia Sounds e gli operatori della filiera, l’apertura a un confronto condiviso per definire percorsi, strumenti e priorità utili alla crescita del settore musicale pugliese e la volontà di rafforzare trasparenza, partecipazione e dialogo con il territorio.

Verso un osservatorio permanente della musica pugliese

“Dobbiamo Parlare” non si esaurisce con la pubblicazione del dossier. L’obiettivo è avviare un osservatorio permanente sulla musica in Puglia, capace di monitorare dati, esigenze e trasformazioni del settore e di rafforzarne il ruolo nella crescita culturale ed economica della regione.

Il dossier completo è disponibile online al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1TgG3tyv_wTGZ4tK7TvV_tpQ5bn-bdhAr?usp=sharing