Il Tuffo di Capodanno di Brindisi ritira e dedica per sempre l'iscrizione numero 30 all'avvocato Mauro Masiello



Mercoledì 17 dicembre ore 11 la cerimonia di assegnazione alla presenza della moglie del compianto professionista





BRINDISI - A quasi un anno dalla triste notizia della sua scomparsa, lo staff organizzativo del "Tuffo di Capodanno" di Brindisi annuncia che il numero 30 delle iscrizioni sarà ritirato e dedicato per sempre a Mauro Masiello, avvocato ed ex assessore comunale, spentosi il 29 dicembre 2024. A partire dall’edizione 2026, in tutte le future edizioni della manifestazione, quella casella riporterà automaticamente il suo nome, quale segno permanente di riconoscenza e memoria.





L’iniziativa commemorativa sarà ufficialmente presentata mercoledì 17 dicembre alle ore 11, presso lo stand allestito nel punto vendita Cisalfa Sport del Brin Park di Brindisi, alla presenza della signora Rita Memmola, moglie di Mauro Masiello a nome dell’intero staff organizzativo composto da Ilaria Lenzitti, Nico Lorusso, Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, Mariagrazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza. Nel corso dell’incontro è prevista la consegna simbolica della maglia ufficiale della XVI Edizione del Tuffo di Capodanno di Brindisi.





Mauro Masiello, scomparso all’età di 62 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, è stato assessore comunale agli Affari legali e al Patrimonio nella giunta guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Figura molto conosciuta e stimata in città, ha rappresentato per il Tuffo di Capodanno qualcosa di più di un semplice partecipante.





La goliardata tutto cuore ha visto in lui una presenza costante e appassionata. Fin dagli anni di avvio della manifestazione, lo staff organizzativo lo ha considerato parte integrante della squadra: fu lui a fornire la consulenza legale e a definire la formula di partecipazione che ancora oggi disciplina la sottoscrizione dei tuffatori al tradizionale appuntamento del primo giorno dell’anno mantenendo questo rapporto nel corso del tempo soprattutto nel periodo della pandemia.





Per Mauro Masiello il tradizionale momento del primo giorno dell’anno brindisino è sempre stato un appuntamento immancabile. In ogni edizione ha rinnovato la propria iscrizione, fino a quella del gennaio 2024, contribuendo puntualmente alla causa benefica dell’iniziativa e impegnandosi personalmente nella promozione delle sue finalità solidali. La sua presenza, anche se spirituale, è stata rappresentata da un momento particolarmente commovente dedicato proprio alla sua scomparsa e vissuto nel corso della manifestazione del 1° gennaio 2025 con uno striscione recante la frase: "Buon vento e cieli blu Mauro…" che intendeva ricordare, tra l’altro, anche la sua passione per le immersioni subacquee.





La scelta di dedicargli il numero 30 nasce da un dettaglio carico di significato: una fotografia dell’ultima iscrizione di Mauro Masiello, nella quale posa insieme ad Alberto Capriati, membro dello staff. In quell’immagine è visibile il numero assegnato alla sua partecipazione, il 30, divenuto simbolicamente l’ultimo prima della sua scomparsa, avvenuta esattamente un anno dopo.





Un gesto semplice ma fortemente voluto dall’intera organizzazione, affinché Mauro Masiello continui a far parte, per sempre, del Tuffo di Capodanno di Brindisi e dei valori di solidarietà, amicizia e partecipazione che lo contraddistinguono.





Quella di mercoledì 17 dicembre sarà una apertura mattutina straordinaria nel corso della quale tutti gli interessati ad iscriversi potranno comunque raggiungere lo stand. Ricordiamo inoltre che le iscrizioni resteranno attive per tutto il mese di dicembre con il seguente calendario: fino al 22 dicembre dal lunedì al venerdì ore 17:30-20:00 (solo pomeriggio) mentre il sabato e la domenica ore 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio), mentre dal 23 dicembre dal lunedì alla domenica 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio). Aderendo all’iniziativa si contribuirà alla raccolta fondi a favore dei pazienti affetti da tumori cerebrali, i loro familiari e caregiver individuati nel progetto "Psiconcologia in corsia", a cura dell’associazione "Mattia Passante" di Brindisi per ricevere supporto psicologico pre e post intervento, presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Perrino.





Vi ricordiamo la novità dell’edizione 2026 del Tuffo di Capodanno di Brindisi, il pannello "Face Hole Board" dove inserire il vostro volto, scattarvi una foto ed entrare nella community pubblicandola sui social e taggando con l’#tipidatuffo. Il simpatico pannello sarà presente per tutto il mese di dicembre per l’intero orario di apertura del punto vendita Cisalfa Sport a vostra disposizione anche negli orari di chiusura dello stand della goliardata tutto cuore.