Bitonto, il Magico Natale 2025 continua tra musica, teatro e tradizione

BITONTO – Questa sera, alle ore 19, il Teatro Traetta ospita lo spettacolo “Chi ha rubato il Natale… vero?”, a cura dell’associazione socioculturale La Macina. Un titolo provocatorio che invita a riflettere, sorridere e riscoprire il significato più autentico del Natale. Sul palco si alterneranno i giovani cantori del Coro Voci Bianche del Bitonto Opera Festival e gli attori della compagnia AttoReMatto, dando vita a una collaborazione originale che unisce musica e teatro. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Bitonto e il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia.

Il programma natalizio prosegue mercoledì 17 dicembre in piazza Cavour, dove alle ore 20.30 è in programma il concerto “Christmas in love”. La voce di Beppe Granieri accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra grandi evergreen internazionali e celebri canzoni d’autore italiane, creando atmosfere calde e suggestive sotto le luci natalizie della città.

Fino al 19 dicembre, piazza Padre Pio sarà invece animata dai cori natalizi delle scuole del territorio, protagonisti di un programma speciale dedicato ai più piccoli. Un’occasione per vivere il Natale attraverso la musica, la tradizione e la partecipazione delle comunità scolastiche.

Il Magico Natale coinvolge anche le frazioni di Bitonto. Giovedì 18 dicembre, in piazza Roma a Mariotto, andrà in scena lo spettacolo “Enjoy the Christmas”, a cura del centro polivalente La Chimera. Venerdì 19 dicembre, infine, piazza Milite Ignoto a Palombaio ospiterà il Villaggio di Babbo Natale, pensato per regalare momenti di festa e condivisione a famiglie e bambini.

Un calendario diffuso che conferma il Natale bitontino come un’occasione di incontro, cultura e partecipazione, capace di valorizzare luoghi, talenti e tradizioni del territorio.