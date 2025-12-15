Elfi Beauty & Surprise: bellezza e magia natalizia al Centro Estetico Beauty Hall di Bari

BARI - Momenti di condivisione e bellezza hanno animato il Centro Estetico Beauty Hall di via Monfalcone 38 a Bari, con l’evento natalizio, pensato per celebrare la bellezza in maniera conviviale e gioiosa.

Il salone, guidato dalla titolare Lidia Fortiguerra, ha visto la partecipazione delle collaboratrici Elisabetta Cardillo, Raffaella Pellegrini e Annarita Cassano, che hanno animato la giornata con musica bossa nova in versione Christmas, aperitivo e la presenza di tre personaggi a tema elfi. L’iniziativa ha coinvolto clienti storici, nuovi ospiti e passanti in una sorpresa a premi con gadget, prodotti Beauty Hall e regali natalizi, mentre ai bambini venivano distribuiti palloncini.

Durante l’evento è stata valorizzata la nuova e ricca linea naturale Beauty Hall, con creme mani, piedi e viso, detergenti e struccanti, e alcuni ospiti hanno avuto modo di provare la maschera oro contorno occhi.

Foto spontanee, sorrisi e reazioni entusiaste hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa, divertente e autentica.