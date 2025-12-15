Maltempo in arrivo sull’Italia: rischio piogge e neve fino a Natale

BERGAMO - Secondo 3BMETEO.com, l’Italia si prepara a un periodo di tempo instabile con il passaggio di diverse perturbazioni. Manuel Mazzoleni spiega che ilche ha caratterizzato la prima parte di dicembre cederà il passo già oggi a una prima perturbazione, inaugurando una fase dinamica e instabile che potrebbe durare fino a Natale.

Prima perturbazione intensa e rischio forte maltempo martedì

Lunedì l’anticiclone inizierà a indebolirsi da Ovest, con l’ingresso di una perturbazione che entro sera interesserà Sardegna, medio-alto versante tirrenico e parte del Nordovest. Martedì il maltempo si estenderà in modo più deciso, con fenomeni intensi su Nordovest, versante Tirrenico, Sicilia e Ioniche meridionali, accumuli localmente oltre i 60-70 mm e rischio nubifragi su Liguria di Levante e Toscana occidentale.

La neve tornerà sulle Alpi centro-occidentali mediamente oltre gli 800-1100 m, con possibilità di fiocchi fino a 300-500 m in basso Piemonte e nell’entroterra ligure di Ponente, interessando anche Cuneo. Forti venti di Libeccio e Scirocco accompagneranno la perturbazione, con rischio mareggiate su Liguria, Tirreno e regioni ioniche. Tra mercoledì e giovedì è previsto un graduale miglioramento, seppur temporaneo.

Nuove depressioni nel weekend

Il passaggio della perturbazione favorirà la formazione di una circolazione depressionaria tra Iberia e Nord Africa. Venerdì un nuovo peggioramento interesserà Isole Maggiori, Estremo Sud, Ovest Alpi e alto Tirreno. Nel corso del fine settimana il maltempo si estenderà al Sud, alle regioni tirreniche e al Nordovest, mentre Nordest e regioni adriatiche rimarranno ai margini.

Settimana di Natale incerta e fredda

L’inizio della settimana natalizia potrebbe vedere maltempo diffuso e nevicate sui settori alpini a quote medio-alte. La Vigilia potrebbe portare ancora fenomeni locali al Centro-Sud e Nordest. Successivamente, l’irruzione di correnti più fredde dall’Europa nordorientale potrebbe rendere la seconda metà della settimana di Natale instabile e più fredda, con temperature sotto le medie e neve fino a quote collinari, soprattutto al Nord.

In sintesi, le festività natalizie rischiano di essere segnate da tempo variabile, con piogge, neve e venti intensi in diverse zone del Paese.