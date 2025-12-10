Ematologia in Puglia, una rete d’eccellenza: il 19 e 20 dicembre il congresso a Trani

TRANI – Due giornate di aggiornamento scientifico dedicate alle più recenti evidenze cliniche e terapeutiche nelle malattie del sangue tornano a Trani con il congresso, in programma il 19 e 20 dicembre a. L’evento rappresenta un punto di riferimento per ematologi da tutta Italia.

Il congresso è presieduto dal dottor Giuseppe Tarantini, Direttore del reparto di Ematologia dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta e responsabile scientifico della due giorni, insieme ai professori Giuseppe Guglielmi e Arcangelo Liso.

Durante l’incontro saranno discussi casi clinici reali, osservati nel reparto di Barletta, affiancati da relazioni magistrali di relatori nazionali, con l’obiettivo di coniugare esperienza pratica e aggiornamento scientifico.

Al centro del congresso ci sarà la Rete Ematologica Pugliese, coordinata dal dottor Tarantini, che negli ultimi anni ha portato significativi progressi nell’organizzazione e nell’assistenza sanitaria in regione. Grazie alla rete, si è registrata una riduzione della mobilità passiva dei pazienti e un incremento dei trattamenti avanzati, offrendo cure specialistiche di alta qualità senza la necessità di recarsi al Nord.

Particolare attenzione sarà dedicata ai trapianti di CAR-T, terapia innovativa che utilizza linfociti T ingegnerizzati per trattare leucemie e linfomi refrattari. “Oggi possiamo offrire trattamenti altamente personalizzati, in sicurezza e con risultati promettenti, riducendo la necessità per i nostri pazienti di recarsi altrove per cure avanzate”, sottolinea il dottor Tarantini.

Le giornate congressuali, a cura di E20econvegni, prevedono momenti di confronto tra senior e giovani ricercatori, con l’obiettivo di rafforzare la ricerca clinica e traslazionale e promuovere modelli assistenziali integrati di eccellenza.