Massimo Ghini porta a Taranto “Il Vedovo”: la commedia nera di Dino Risi sul palco del Teatro Orfeo

TARANTO – Torna a brillare sul palco delmartedì 16 dicembre alle ore 21 “”, capolavoro della commedia all’italiana firmato Dino Risi, nella nuova versione diretta e interpretata da

Non una semplice riproposizione cinematografica, ma un omaggio contemporaneo a una pagina iconica della storia del cinema italiano. Ghini veste i panni di Alberto Nardi, imprenditore romano megalomane e disastroso, intrappolato in un labirinto di debiti e ossessioni, con l’unica folle idea di liberarsi della moglie.

Il ruolo di Elvira, cinica, elegante e lucida, viene interpretato da Galatea Ranzi, che reinterpreta il personaggio reso celebre da Franca Valeri. Tra battute taglienti e dialoghi esilaranti, Elvira domina la scena con grazia spietata, mettendo in evidenza le contraddizioni e le piccole miserie di Alberto.

Completano il cast Pier Luigi Misasi, Leonardo Ghini, Diego Sebastian Misasi, Giulia Piermarini, Tony Rucco e Luca Scapparone. L’adattamento teatrale porta la firma di Gianni Clementi ed Ennio Coltorti, mentre la produzione esecutiva è curata da Enzo Gentile.

L’azione, trasferita a Roma, mantiene il ritmo filmico originale trasformandolo in teatralità pura, con un’ironia che attraversa i decenni e parla alla nostra epoca, confermando la forza della grande commedia italiana: divertente, corrosiva e riflessiva al tempo stesso.

La rappresentazione rientra nella Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con ITS Mobilità Academy come partner ufficiale.

Biglietti e abbonamenti:

Platea e Prima Galleria: €420

Seconda Galleria e Platea Laterale: €350

Terza Galleria: €300

Per info, abbonamenti e prenotazioni: 099 4533590 – 329 0779521, www.teatrorfeo.it, info@teatrorfeo.it



