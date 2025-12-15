Enrica Bonaccorti racconta la sua battaglia contro il tumore al pancreas: “Non sono disperata”
MILANO - Ospite a Verissimo insieme alla figlia Verdiana, la conduttrice Enrica Bonaccorti ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas e il ciclo di terapie.
“Non ho tantissime speranze ma non sono disperata”, ha dichiarato la 76enne. “Il prossimo step è importantissimo: tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa no. La chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia e tra meno di un mese capiremo gli effetti. Ora mi sento abbastanza bene, anche se un po’ debole. Tra meno di un mese sapremo se dovrò fare ancora chemio, altro o niente”.
Enrica ha anche condiviso un momento di introspezione: “Sto facendo qualcosa che non avevo mai fatto: sto scrivendo tutto, facendo un bilancio della mia vita. Se non avessi avuto mia figlia Verdiana, non avrei avuto sostegno”. Verdiana ha aggiunto con determinazione: “Questa la vinciamo. Non c’è alternativa. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno”.
La conduttrice ha raccontato le difficoltà iniziali: “E’ stata dura prendere decisioni da sola, perché non ho fratelli o zii con cui confrontarmi. Sono sola, ma ho una rete di amiche che mi sostiene: loro sono la mia famiglia allargata”. Ricorda anche i primi mesi dopo la diagnosi: “Mamma si era chiusa nel silenzio. Le amiche chiamavano me per capire se fosse successo qualcosa”.
A chiudere il racconto un messaggio di gratitudine verso il pubblico: “Quando ho parlato con il pubblico, ho sentito un’ondata straordinaria: devo solo ringraziare”.
Il racconto di Bonaccorti testimonia la forza e la determinazione nell’affrontare la malattia, evidenziando l’importanza del sostegno familiare e dell’amicizia in momenti così delicati.