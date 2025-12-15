Enrica Bonaccorti racconta la sua battaglia contro il tumore al pancreas: “Non sono disperata”

MILANO - Ospite a Verissimo insieme alla figlia Verdiana, la conduttriceha parlato apertamente delle sue condizioni di salute dopo la diagnosi die il ciclo di terapie.

“Non ho tantissime speranze ma non sono disperata”, ha dichiarato la 76enne. “Il prossimo step è importantissimo: tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa no. La chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia e tra meno di un mese capiremo gli effetti. Ora mi sento abbastanza bene, anche se un po’ debole. Tra meno di un mese sapremo se dovrò fare ancora chemio, altro o niente”.

Enrica ha anche condiviso un momento di introspezione: “Sto facendo qualcosa che non avevo mai fatto: sto scrivendo tutto, facendo un bilancio della mia vita. Se non avessi avuto mia figlia Verdiana, non avrei avuto sostegno”. Verdiana ha aggiunto con determinazione: “Questa la vinciamo. Non c’è alternativa. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno”.

La conduttrice ha raccontato le difficoltà iniziali: “E’ stata dura prendere decisioni da sola, perché non ho fratelli o zii con cui confrontarmi. Sono sola, ma ho una rete di amiche che mi sostiene: loro sono la mia famiglia allargata”. Ricorda anche i primi mesi dopo la diagnosi: “Mamma si era chiusa nel silenzio. Le amiche chiamavano me per capire se fosse successo qualcosa”.

A chiudere il racconto un messaggio di gratitudine verso il pubblico: “Quando ho parlato con il pubblico, ho sentito un’ondata straordinaria: devo solo ringraziare”.

Il racconto di Bonaccorti testimonia la forza e la determinazione nell’affrontare la malattia, evidenziando l’importanza del sostegno familiare e dell’amicizia in momenti così delicati.