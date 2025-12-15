'L’Italia in chiave di genere', a Lecce la terza tappa del format nazionale sulla cultura del lavoro femminile



L'evento, promosso dalle Consigliere di Parità Nazionale e Regionale, riunisce istituzioni, imprese e professionisti per un'analisi strategica sul futuro dell'occupazione femminile. Appuntamento il 19 dicembre alla Camera di Commercio di Lecce con i saluti della Sindaca Adriana Poli Bortone





LECCE – Dopo gli appuntamenti di Milano e Matera, arriva a Lecce la terza tappa di "Italia in chiave di genere", il format nazionale di informazione, formazione e promozione della cultura del lavoro che valorizza l'occupazione femminile come risorsa strategica per lo sviluppo del Paese.





L'iniziativa conclude il suo 2025 con un importante appuntamento nel territorio salentino, in programma il prossimo venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Urso della Camera di Commercio di Lecce. Un momento di confronto che riunirà istituzioni, imprese, ordini professionali e realtà del territorio per rafforzare il dialogo sulle politiche di uguaglianza e sulle opportunità di crescita legate all'occupazione femminile.





L’incontro salentino è promosso dalla Consigliera Nazionale di Parità effettiva, D.ssa Filomena D’Antini, e dalla Consigliera Nazionale di Parità supplente, D.ssa Agnese Canevari, in stretta collaborazione con la Consigliera Regionale di Parità della Puglia, Avv. Lella Ruccia. L'evento vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, a partire dai saluti della Sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone e dell’intervento della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella che invierà un messaggio. Il dialogo coinvolgerà i vertici del mondo imprenditoriale, con Confindustria e Camera di Commercio, delle istituzioni di vigilanza e previdenziali, come Ispettorato del Lavoro e INPS. L'evento mira a un coinvolgimento capillare del territorio: l'invito è stato infatti esteso a tutti i 97 Comuni della provincia, chiamati a portare la voce delle amministrazioni locali, così come alle 113 aziende che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere già attive nell'area, esempi virtuosi di un tessuto produttivo in evoluzione.





L’Italia in chiave di genere nasce con l'intento di evidenziare il contributo fondamentale delle donne alla crescita, alla produttività, al benessere demografico e all'autonomia economica, elemento quest'ultimo decisivo anche per uscire dai circuiti di violenza e dipendenza. Il format si avvale della la prestigiosa collaborazione della Consigliera Nazionale di Parità, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Dipartimento per le Pari Opportunità, di Unioncamere, delle aziende pubbliche e private con certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125), di INPS e INL.





Alle tappe partecipano inoltre gli Ordini professionali dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, a conferma del valore tecnico e culturale dell'iniziativa; l'evento di Lecce è infatti valido ai fini della formazione continua per le tre categorie professionali, secondo i dettagli riportati nel programma.





L'obiettivo dell'evento è superare la narrazione della parità di genere come mero obbligo normativo. In continuità con le precedenti tappe, i lavori approfondiranno temi essenziali per il progresso del Paese, intrecciando il valore del lavoro femminile come motore di sviluppo economico e sociale con il ruolo strategico delle certificazioni di parità di genere nel miglioramento dei contesti organizzativi. La discussione si allargherà inoltre all'importanza delle politiche pubbliche finalizzate alla conciliazione vita-lavoro e al superamento delle disparità, analizzando parallelamente il contributo dell'Europa nel promuovere una maggiore inclusione nel mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alla parità salariale e al rafforzamento degli organismi di parità.





Dopo la pausa delle festività natalizie, “Italia in chiave di genere” proseguirà nel 2026 il suo viaggio in altre regioni, con nuove tappe dedicate alla diffusione della cultura della parità di genere e alla promozione del lavoro femminile come elemento chiave per il futuro del Paese.





PROGRAMMA DELL'EVENTO





L’Italia in chiave di genere

Lavoro, impresa e partecipazione femminile per la crescita del paese





LECCE - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2025 - ORE 17:00

SALA URSO - CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE





SALUTI ISTITUZIONALI





Adriana Poli Bortone

Sindaca di Lecce





Natalino Domenico Manno

Prefetto di Lecce





Paolo Perrone

Presidente Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A.





Maria Antonietta Aiello

Rettrice Unisalento





Duilia Del Mastro

Coordinatrice Commissione Pari Opportunità Ordine Consulenti del lavoro





Maria Luisa Serrano

Presidente Comitato Pari Opportunità Consiglio Ordine Avvocati di Lecce





Luisa Crusi

Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce





INTRODUCE E COORDINA





Filomena D’Antini

Consigliera nazionale di parità





INTERVENTI ISTITUZIONALI





Eugenia Roccella

Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (messaggio)





INTERVENGONO





Mario Vadrucci

Presidente della Camera di Commercio di Lecce e Vicepresidente Unioncamere





On. Chiara Gemma

Europarlamentare





Rosario De Luca

Presidente Nazionale Ordine Consulenti Lavoro (messaggio)





Giuseppe Patania

Direttore della Direzione Interregionale Sud dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro





Giuseppe Garrisi

Direttore Direzione Provinciale INPS di Lecce





Stefano Rossi

Direttore Generale ASL Lecce





Valentino Nicolì

Presidente Confindustria Lecce





Agnese Canevari

Consigliera nazionale di parità supplente





Lella Ruccia

Consigliera regionale di parità della Regione Puglia





FOCUS IMPRESE





Nadia Cosima Polito

Presidente del Comitato Regionale INPS Puglia





Marialucia Leone

Dottore commercialista, Revisore Legale e Lead Auditor certificazioni parità di genere





Francesca Durighel

Vicepresidente Coop Alleanza 3.0





Cristina Del Prete

Coordinatrice policy di parità e Presidente CUG Azienda Sanitaria Locale di Lecce





PARTECIPERANNO ALL’EVENTO





On. Saverio Congedo





On. Mauro D’Attis





On. Antonio Maria Gabellone





On. Claudio Michele Stefanazzi





Evento valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per gli Iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro (n. 3 crediti formativi) con prenotazione in Piattaforma F.C.O.

L’evento è accreditato dal Consiglio Ordine Avvocati di Lecce per n. 2 crediti formativi in materia ordinaria per n. 80 professionisti.

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 3 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.