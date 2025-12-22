Estensioni Festival, Natale in musica a Locorotondo con il “Gospel Show” di Pastor Ron

LOCOROTONDO - Il Natale a Locorotondo si accende di emozioni e grandi sonorità internazionali con la, in programma, a, in. L’evento è promosso da, con il sostegno e il patrocinio dellae del

Protagonista assoluto della serata sarà Ronald Isaac Hubbard, noto al pubblico come Pastor Ron, una delle figure più carismatiche e apprezzate della scena gospel mondiale. Con il suo travolgente “Gospel Show”, l’artista americano porterà sul palco tutta l’energia, la spiritualità e il coinvolgimento che lo hanno reso celebre anche in Italia.

Accanto a Pastor Ron, un ensemble di altissimo livello composto da sei artisti di grande esperienza: le potenti voci black di James Edward Penn Jr, Lacretia Tierra Bolden, Latoya Tinese Thomas e Myisha Raeshayle Godfrey, accompagnate dal groove degli strumentisti Willie Charles McMillon III e Derek Lamont Wideman. Insieme daranno vita a uno spettacolo capace di attraversare il gospel tradizionale e contemporaneo, offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio nella musica afroamericana, dalle radici più profonde alle espressioni più moderne.

Il programma prevede una sezione interamente dedicata al Natale, affiancata da brani originali composti dallo stesso Pastor Ron. Ne nascerà un’esperienza immersiva, capace di trasportare gli spettatori nelle atmosfere delle chiese e delle città degli Stati Uniti, per vivere un Natale autentico sulle note della grande tradizione gospel.

Il gospel, termine che significa “Vangelo”, è una forma musicale che unisce canto, corpo e spiritualità. Nato dai canti di lavoro e di sofferenza degli schiavi afroamericani, è diventato nel tempo un linguaggio universale di fede, speranza, pace e fratellanza. Non solo preghiera, ma anche racconto di vita, di resistenza e di libertà.

I concerti di Pastor Ron non sono semplici esibizioni, ma vere e proprie “gospel experience”: momenti di intensa emozione alternati a passaggi più leggeri e coinvolgenti, in cui il pubblico viene trascinato in un clima di energia positiva e condivisione. Un appuntamento ideale per celebrare il Natale attraverso la musica, l’anima e la gioia collettiva.

Info: 080.4301150.