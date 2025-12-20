“Family Day” a Ruffano: tornano i giochi di una volta con l’InCanto di Natale

RUFFANO - Continua ad ammaliare grandi e piccoli l’a Ruffano, il ricco programma di eventi per le festività promosso dallain collaborazione con il, che nei prossimi giorni propone nuovi appuntamenti all’insegna del divertimento, del gusto e della tradizione.

Tra le iniziative più attese spicca il Family Day, una proposta unica che animerà le vie del centro storico con i giochi di una volta, attrazioni e spettacoli pensati soprattutto per i più giovani, ma capaci di coinvolgere tutta la famiglia.

Un centro storico trasformato in parco divertimenti

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, a partire dalle 16.30, il borgo antico di Ruffano si trasformerà in un vero e proprio parco divertimenti a cielo aperto, impreziosito dalle luci e dagli addobbi natalizi di InCanto di Natale. Accanto alle giostrine saranno presenti truccabimbi, clown, artisti di strada, spettacoli di burattini e musica dal vivo.

I visitatori potranno usufruire di un giro gratuito esibendo il volantino dell’evento disponibile sui canali social della Pro Loco Ruffano.

Spettacoli e musica

Il programma prevede, per sabato 20, lo spettacolo di burattini “Natale, una grande storia” a cura della Compagnia Teste di Legno, con inizio alle 17.30 e replica alle 19.30. Alle 18.30 e alle 21 spazio invece al concerto itinerante della street band Primaluna, che porterà le sonorità natalizie tra le strade di Ruffano e Torrepaduli.

Domenica 21 il divertimento continuerà con lo spettacolo del clown Manteca al dente. Alle 19, in piazza San Francesco, è in programma uno spettacolo di danza a cura de La Fabbrica dello Spettacolo, mentre alle 19.30, in piazza del Popolo, nuovo appuntamento con la rassegna Swingspel – edizione invernale con il concerto “Swing Christmas” del pianista e compositore salentino Toni Tarantino.

Evento speciale il 23 dicembre

Il calendario natalizio proseguirà anche martedì 23 dicembre con una serata infrasettimanale dedicata ai più piccoli: alle 17.30 nel centro storico arrivano Frozen e le avventure di Olaf, seguite dalla baby dance con gli Elfi di Babbo Natale. Alle 18 le vie del borgo saranno attraversate dalla suggestiva pastorale natalizia, mentre alle 19, nella Chiesa Matrice, è in programma il concerto live di Claudio Prima, organettista e compositore noto anche per la sua esperienza con la BandAdriatica.

Gusto, tradizione e attrazioni permanenti

Durante le serate evento sarà possibile visitare la Piazza del Gusto, con specialità tipiche come caciocavallo impiccato, pucce farcite, pittule, cecamariti e dolci tradizionali, tra cui pasticciotti, cupeta e mostaccioli.

Il borgo antico di Ruffano e quello di Torrepaduli, addobbati a festa, saranno visitabili tutte le sere fino al 6 gennaio. A Torrepaduli torna il Presepe Vivente di Comunità, giunto alla 21ª edizione, allestito presso il Museo della Civiltà Contadina dall’associazione Anziani Ettore Pasanisi. In Largo San Rocco sarà invece possibile ammirare il suggestivo Presepe all’uncinetto, realizzato dalle uncinettine di Torrepaduli.

Nel centro storico di Ruffano restano aperti anche la Corte del Grinch, la Casa di Babbo Natale, il Villaggio della Solidarietà, i mercatini natalizi, la Cripta della Natività e il Presepe Artistico di Comunità nel frantoio ipogeo di via Mons. D’Urso.

I prossimi appuntamenti sono in programma per Natale e Santo Stefano, sabato 27 e domenica 28, Capodanno, domenica 4 gennaio e l’Epifania. Tutti i dettagli saranno comunicati settimanalmente sui canali social della Pro Loco Ruffano.